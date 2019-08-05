日媒稱中日韓協調年底舉行首腦會談　青瓦台確認

日本媒體報道，中日韓三國領導人爭取在12月於中國北京舉行三國首腦會談。然而有關各方普遍認為，會議能否真的舉行仍是未知之數。而即使它能成行，如韓日無法在會議舉行前化解矛盾，今年的會議的焦點難免落在歷史、限貿措施等韓日之間的問題。

中日韓三國雖爭取如期舉行第八次中日韓領導人會議，惟在日韓貿易爭端仍未有平息跡象的情況下，會議能否成行實屬未知之數。圖為2018年9月25日，韓國總統文在寅與日本首相安倍晉三在美國紐約會晤。（VCG）

日本共同社8月4日引述外交消息人士指，中日韓政府計劃12月展開三國首腦會談。三國外長或在8月21日於北京討論會談日程，會議將由國務院總理李克強主持。

報道又稱，日本首相安倍晉三打算與中國國務院總理李克強舉行雙邊會談，為2020年春天中國國家主席習近平到訪做準備。

韓聯社5日引述韓國青瓦台高官當天表示，韓中日三國正在協調何時舉行會議。

這位高官還表示，韓方在《韓日軍事情報保護協定》延期問題的立場沒變化。此外日本認為兩國1965年簽訂的《日韓請求權協定》中，已表明韓國放棄對日本就日佔時期及二戰期間的索償。當被問及對有關言論抱持何種立場時，韓國高官回答黨內或執政陣營內可發表意見，但政府沒有也不應考慮這一問題。