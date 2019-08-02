經濟武器手到拿來　日韓關係更添煩惱

去年十月，韓國最高法院裁定四名戰時被強迫勞動的民眾可向日本企業索償後，兩國關係漸走下坡。日本不但沒有尊重鄰國法院的判決，反施以外交壓力，要求韓國總統文在寅干預判決，更曾威脅撤回大使和加徵關稅等。當外交施壓失敗後，日韓互相反制的舉動更升級至經濟層面，拳來拳往。 問題是，即使半世紀已過，兩國仍為戰時賠償爭議不斷，反映公義未能得以彰顯。如今日本欲將經濟政策「武器化」，不但無法根治歷史問題，更會使國際情勢變得複雜，實屬下策。

日韓兩國分歧越來越大。（Reuters）

經過長達13年的法律鬥爭，四名在戰時被強迫勞動的韓國民眾在去年十月獲最高法院獲處勝訴，可向新日鐵（Nippon Steel）和住友金屬工業（Sumitomo Metal Corp）索償。惟賠償未解決歷史殘留的公義問題，反而更激起千層浪，令兩國陷入外交風波。

本年初，兩國外交交涉失敗後，日本曾威脅要收緊韓國旅客的簽證審批，以及提升該國入口貨品關稅。不過，東京最近搬出的反制措施，包括實施化工原料出口限制，以及將韓國剔除出簡化貿易出口手續的「貿易白名單」。雖然暫且未能稱為「全面」貿易戰，但爭議所激起的群眾對立，使得兩國政府都難以退縮。

據調查顯示，現時約三分之二韓國民眾支持以新興的民間抵制運動，包括罷買日產貨品、股票和罷去日本觀光，更有超過八成受訪者表明不信任日揆安倍晉三。另邊廂，日本也有71%受訪者支持安倍的出口限制。按此路發展，即使兩國元首有意為局勢降溫，也要顧及選民的反應，磨擦不易冷卻。

日韓爆發貿易戰後，韓國大批民眾與商品杯葛日本商品（美聯社）

兩國關係陷入冰點，正是歷史公義和創傷未能適時化解，使至半世紀後仍然餘波未了的結果。儘管日韓兩國在1965年簽定《韓日基本關係條約》，重新建交，但《條約》僅將日本的侵略責任含混帶過。如同另文指出，從政變掌權的韓國總統朴正熙，在敲定條款時無視民眾反對，接受日方以「經濟合作」表述取代「索賠權」，戰爭責任未明。再者，2005年的解密檔案亦顯示，日本談判時堅持從政府層面解決爭議，拒絕向個人支付賠償金。說穿了就如時任外相椎名悦三郎形容，這筆款項不是賠償錯誤，而是對韓國獨立的祝賀。因此，兩國的政治妥協，實在難為個別受害者帶來公義和平反。

平情而論，現今曾遭日軍蹂躪的受害者已為數不多，潛在申索金額有限，難對日企構成沉重財政負擔。反而，對碩果僅存的生還者而言，縱然日本表面上曾為歷史問題表達「痛切的反省和道歉」，惟實際政治談判中，日本政府視國家面子重要過正視過錯和歷史公義。如今日本逐步搬出制裁手段，將經濟政策「武器化」，不但難以為受難者爭取公義，還原歷史真相，更使兩國關係空添枝節。到底，日本為何難像德國般坦然面對歷史，真誠地說句道歉？