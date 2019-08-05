人民幣匯率破7心理防線 特朗普：貨幣操縱 嚴重違規

北京時間8月5日，人民幣兑美元匯率跌破7這一個重要心理防線。美國總統特朗普大批中國操縱貨幣。

特朗普抨擊中國操縱貨幣

美國總統特朗普（Donald Trump）8月5日在社交網絡推特（Twitter）上發文說，中國讓人民幣價值跌至歷史新低。這就是所謂的「貨幣操縱」。

特朗普還喊話美聯儲說，「你聽到了嗎？」

特朗普還強調，這是嚴重的違規，將會大大地削弱中國。

據悉，北京時間8月5日上午9時16分左右，離岸美元兑人民幣跌破7關口，最高報7.0392。到了9時32分左右，在岸人民幣兑美元匯率也跌破7關口，最高報7.0262。同時，8月5日人民幣兑美元中間價跌破6.9關口，為2018年12月以來首次。而7一直被業內人士認為是一道重要的心理防線。

這一消息令不少業內人士都頗感意外。「突然破7也是出乎市場意料，我們以為還會拉鋸一段時間。離岸市場和在岸市場是聯動的，猜測這可能也和近期離岸市場的一些狀況有關，被抓住了做空機會。但人民幣匯率還是施行有管理的浮動匯率體制，監管部門對匯率的態度很重要，目前大家都在等待央行態度。」

中國《21世紀經濟報道》援引北京地區某基金外匯交易經理的話說。 「我們完全沒有想到會突然下跌，此前以為談得差不多了，就增大了對人民幣進行遠期鎖匯的比例，但沒想到突然破7了。」

自2015年「811」匯改以來，人民幣匯率經歷了多次即將「破7」的敏感時刻，但最後都在6.96關口止跌回升，如2016年12月底，在岸人民幣兑美元匯率最高報6.9633。

對於人民幣匯率破7，中國人民銀行第一時間迴應說，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關税預期等影響，今日人民幣對美元匯率有所貶值，突破了7元，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。

中國人民銀行行長易綱也迴應說，近期，國際經濟形勢和貿易摩擦出現了一些新的情況，市場預期也隨之發生了一些變化。受此影響，8月以來許多貨幣對美元出現了貶值，人民幣匯率也受到了一定程度的影響，這個波動是市場驅動和決定的。

易綱還承諾，中國作為一個負責任的大國，會恪守歷次二十國集團領導人峰會關於匯率問題的承諾精神，堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。

西媒稱中國旨在反擊美國

值得一提的是，北京這次讓人民幣貶值正值中美貿易戰升級之際。由於對中美談判的進度感到不滿，美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日宣布，將於9月1日再對另外3,000億美元的中國商品徵收10%的關税。

彭博社報道稱，中國正在釋放信號表明，它準備好採取強硬手段。

英國《金融時報》8月5日報道稱，在中美達成協議的前景黯淡之後，人民幣破7。

澳洲國民銀行亞洲市場戰略與研究主管克里斯蒂·譚（Christy Tan）說，讓人民幣匯率破7會被視為對特朗普新關税迴應的一部分。

她說，人民幣並不是北京傾向使用的武器，但是中國顯然是沒有更多的商品可以徵税，以迴應美國了，貨幣就成了政策選項之一了。