4位美聯儲局前主席聯合撰文：我們需要獨立的聯儲局

美國聯儲局前主席沃爾克（Paul Volcker）、格林斯潘（Alan Greenspan）、伯南克（Ben Bernanke）、以及耶倫（Janet Yellen）8月5日在華爾街日報聯合撰文，呼籲聯儲局保持獨立性，應著眼於國家最大利益作出決策，而非基於一小撮政客的利益。

文章名為《美國需要獨立的聯儲局》（America Needs an Independent Fed）。4位聯儲局前主席表示，4人合共擔任聯儲局主席近40年，期間經歷共和黨和民主黨6位總統的任命。他們堅信，聯儲局以及聯儲局主席必須被允許獨立行動，實現經濟利益最大化，不受短期政治壓力的影響，尤其是聯儲局官員不會因為政治原因而受到撤職或降職的威脅。

華爾街日報網站文章截圖

文章提到，4名前主席回想起過往的決策，雖然不是所有的決策都是完美，但由於這些決策並非受到短期政治利益的影響，而是基於對美國公民長期經濟利益的分析，屬於無黨派、非政治評估的產物，因此效果更好。

文章表示，國內外的歷史均證明，當央行不受短期政治壓力影響，只依靠健全的經濟原則以及數據時，經濟可以達到最強狀態，且實現最佳的運行效果。由於無黨派、獨立性的貨幣政策非常重要，因此國會明智地將聯儲局設置為獨立機構，防範政治操縱。

文章指出，雖然政治領導人要求央行實施貨幣政策，以在大選前後提振經濟的例子比比皆是，但是研究表明，貨幣政策如若基於政治考量，可能會削弱公眾對央行的信心，導致金融市場的不穩定以及更糟糕的經濟後果。

文章最後呼籲，聯儲局應著眼於國家最大利益作出決策，而非基於一小撮政客的利益。