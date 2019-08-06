【逃犯條例】佩洛西：籲華府向港警停售控制群眾設備

本港反對修訂《逃犯條例》示威持續，有市民響應呼籲8月5日參與罷工及集會。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月6日發表聲明表示，港人爭取自由民主的非凡勇氣，與懦弱的特區政府形成強烈對比。民主共和兩黨會在國會復會後，推進《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的立法工作，並重提呼籲停止向香港警方出售控制群眾的設備。

佩洛西形容，香港人的非凡勇氣，與懦弱的特區政府形成鮮明對比。（Nancy Pelosi）

佩洛西聲明指，會繼續站在爭取自由民主的港人身邊：「正如他們整個夏天一樣，今天香港人向世界發出一個激動人心的信息：自由、正義和民主的夢想永遠不會因不公正和恐嚇而消失。」

她形容，香港人的非凡勇氣，與懦弱的特區政府形成鮮明對比，並指特區政府拒絕尊重法治，以及「一國兩制」框架。

佩洛西表明，香港人應享有已承諾的真正自治、基本法和國際協議所保障的全部權利，並敦促立法會應完全撤回條例，以回應港人合法的民主訴求。

她強調，美國國會民主共和兩黨會與香港人團結一致，爭取港人實現充滿希望，自由和民主的未來，亦會呼籲華府暫停向香港警方銷售彈藥，以及人群控制裝備，並會在復會後，推進《香港人權與民主法案》立法工作，努力維護香港的民主自由和法治。