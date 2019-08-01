【逃犯條例】美媒：白宮告知美國官員　在香港問題對中國保持克制

香港反對《逃犯條例》示威持續之際，美國與中國正致力恢復一度破裂的中美貿易談判。 《華爾街日報》8月1日報道，特朗普政府擔心支持香港示威者的言論，會破壞貿易談判的努力，所以向官員發出指示，要求他們在回應香港問題時保持克制。

報道引述一名美國政府官員表示：「由上到下都被明確告知，我們需要在香港問題上保持慎重。」這名官員透露，有關指示由「最高層」發出，因為他們擔心任何公開支持示威者的言論，都可能危及脆弱的中美貿易談判。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月29日表示，希望中國會做正確的事情，尊重與香港既有的協議。中國外交部發言人華春瑩稱，香港發生的「暴力活動」是美方的「作品」，奉勸盡早放手。

中國與美國貿易官員7月31日在上海結束談判，雙方均稱談判具有建設性。

逃犯條例：《華爾街日報》引述一名美國政府官員表示，「最高層」指示官員，在香港問題上保持慎重。（AFP）

反映華府外交政策

事實上，這並非特朗普政府首次為中美貿易談判採取行動緩和對北京立場。特朗普與中國國家主席習近平在6月底二十國集團（G20）峰會會晤，副總統彭斯（Mike Pence）取消一場有關中國的演講，據指演講內容觸及北京方面侵犯人權的問題，但鑑於貿易談判有積極回暖跡象，所以演講被無限期推遲。

報道指出，這些行動反映華府外交政策的優次排列。美國前駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）7月30日亦表示，特朗普政府傾向於將中美貿易等首要目標放於優先位置，而把香港等議題列為次要議題。他呼籲，華府對外政策不應只是關於交易，應堅持原則性價值觀。