日本將韓國踢出白名單後　安倍晉三首度打破沉默

日本政府於當地時間8月2日正式決定將韓國移出貿易「白名單」後，日本首相安倍晉三8月6日首度談及日韓關係，要求韓國「遵守約定」。

日韓矛盾不斷升級，韓國國內反日情緒高漲。（AP）

安倍晉三8月6日在日本廣島市記者會上談及日益惡化的日韓關係時，要求韓國「遵守國與國之間的約定」。有記者問是否考慮和韓國總統文在寅舉行首腦會談，安倍晉三給出了否定答案。

據日本時事通信社8月6日報道，2019年秋季以後，聯合國大會等需日韓領導人出席的一系列國際會議將召開。安倍晉三對此表示：「韓國一直有違反協定的行為，打破了作為兩國關係正常化基礎的國際條約。以《日韓請求權協定》為首，希望韓國先切實遵守相關約定，因為這和兩國關係的根本息息相關。」

安倍晉三否定了日韓首腦舉行會談的可能性，並強調稱，韓國採取合適的應對措施，是兩國開展對話的前提。

據悉，這是自8月2日，日本表示將韓國排除出貿易優惠「白名單」後，安倍晉三首次提及日韓關係。

日本《朝日新聞》稱，日本政府將韓國踢出「白名單」引發韓國強烈不滿。韓國提及可能退出《日韓軍事情報保護協定》，日韓矛盾正在不斷升級。

另一方面，文在寅8月5日發表演講，談及日韓關係時稱：「日韓關係由於兩國國民的努力，曾克服了許多困難，互惠合作，發展至今，但現在日本政府給兩國國民造成了巨大傷害。」文在寅8月2日也在緊急國務會議上嚴批日本政府把韓國排除「白名單」的決定「魯莽」，是「施害人倒打一耙」。他敦促日方重回談判，並稱韓方會對日方行動採取相應措施。

日本政府7月4日起，對出口韓國的三種半導體產業原材料加強管制。對此，韓國政府把日方舉措定性為「經濟報復」，並提出多項應對措施，包括謀求出口市場多元化、關鍵技術國產化、國內生產設備規模化，以及訴諸世貿組織。近期，韓國國內「抵制日貨」的聲音不斷加大，且有持續發酵之勢。