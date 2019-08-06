人民幣匯率跌破重要關口 北京向華盛頓釋放一大信號

在特朗普再度威脅對中國加徵關税後，人民幣兑美元匯率突破「7」這一重要心理關口，消息人士稱，人民幣貶值是在向美國釋放信號。

綜合媒體8月6日報道，美國財政部在8月5日股市閉市後宣布將中國列入貨幣操縱國。在宣布該消息數個小時前，美國總統特朗普（Donald Trump ）在推特（Twitter）上再次抨擊中國使人民幣貶值，特朗普曾多次指責這是「不公平貿易行為」。

北京時間8月5日上午9時16分左右，離岸美元兑人民幣跌破7關口，最高報7.0392。到了9時32分左右，在岸人民幣兑美元匯率也跌破7關口，最高報7.0262。同時，8月5日人民幣兑美元中間價跌破6.9關口，為2018年12月以來首次。

據路透社報道，三名知情人士8月5日表示，中國貨幣當局讓人民幣兑美元匯率跌破關鍵的七元人民幣的水平，以便市場最終能夠考慮到圍繞中美貿易戰和經濟增長放緩的憂慮。

一位政策消息人士表示，「我們已經做了一些安排，在內部也開會嚴肅討論了，包括時間點的選擇，如何引導市場等等，也做了一些安排。」

這位知情人士稱，總體來說，美國總統特朗普突然揚言要再次加税，人民幣藉此機會破七，監管半推半就允許這件事情發生，假定加徵關税落地，也可以對衝影響，從這個層面看，未必是一件壞事。

另一位政策消息人士表示，現在的經濟和國際情況，風險累積的很快。人民幣貶值可以幫助風險快速釋放，肯定是好事。不光如此，這樣就沒有持續貶值預期了。他還提到，這個貶值已經準備一段時間了。

其他了解政策思路的消息人士表示，人民幣貶值現在可能是向華盛頓發出的一個信號，表明中國別無選擇，只能屈服於關税上漲給市場和貿易帶來的壓力。

對於美國將中國列入貨幣操縱國，美國彭博社稱，雖然美國財政部的決定很大程度上是象徵性的，但存在有可能實施懲罰措施的陰影，這凸顯了這兩個世界上最大經濟體之間關係的迅速惡化。 報道稱，中國被認定為匯率操縱國不會立即受到懲罰，但會擾亂金融市場。

對於人民幣匯率問題，中國人民銀行行長易綱表示，中國作為一個負責任的大國，會恪守歷次二十國（G20）集團領導人峰會關於匯率問題的承諾精神，堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。

易綱還說，無論是從中國經濟的基本面看，還是從市場供求平衡看，當前的人民幣匯率都處於合適水平。雖然近期受到外部不確定性因素影響，人民幣匯率有所波動，但我對人民幣繼續作為強勢貨幣充滿信心。人民銀行完全有經驗、有能力維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。