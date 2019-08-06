越南民眾在中國使館前抗議：讓世界知道我們的憤怒

中國「海洋地質8號」的海洋勘探活動引發了中越新衝突，越南方面要求中國立即將船隻撤走，越南活動人士也到中國使館前抗議

《南華早報》8月6日報道稱，大約有10名越南活動人士當地時間8月6日在中國駐越南大使館前舉行了短暫的抗議，抗議北京對越南海洋專屬經濟區的一個區域的勘探。

報道稱，他們身穿印有「No-U」字樣的服飾，這些人來自名為「No-U」的團體，「No-U」的意思就是否定中國的南海「九段線」。

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一名示威者說：「我們在中國使館前這麼做，是為了向全世界表明我們的憤怒。」

這位示威者還說，希望越南政府在國際法庭對中國的違規行為以及非法的南海「九段線」提起訴訟。

報道稱，越南警方後來驅散了這次短暫的抗議。

此前，河內7月25日稱，已經向北京發送了數條信息，要求一艘中國勘測船離開其專屬經濟區水域，並在7月25日重申了這一要求。

越南外交部發言人黎氏秋恒對媒體說：「這很嚴重，越南已經採取了多種外交措施，包括髮表外交聲明反對中國的行動，要求中國從越南水域撤回船隻。」 黎氏秋恒還表示，越南方面會憑藉國家法、以和平的方式、堅持不懈地保護其海洋主權。

黎氏秋姮7月19日也曾在一份聲明中說，「過去幾天來，『中國海洋地質8號』勘探船和護衛船隻在東海南部海域進行活動，侵犯了越南專屬經濟區與大陸架。」

但是中國政府上週表示，要求越南政府尊重其對這一資源豐富地區的主權主張。越南、台灣、菲律賓、馬來西亞和文萊都對南海部分海域提出主權聲索。

中國對南海90%以上的海域提出主權聲索。中國劃出的「九段線」深入越南和菲律賓等國的200海里專屬經濟區。北京政府認為此線之內區域均為中國版圖。

這場新對峙首先是由美國智庫爆料出來的。美國戰略和國際研究中心（CSIS）和高級國防研究中心（C4ADS）7月17日發佈報告稱，越南和中國船隻在南海位於越南經濟專屬區內的離岸油田發生對峙，時間長達數週。

兩家機構發表的另一份報告則指出，隸屬中國地質調查局的勘探船「海洋地質8號」於7月15日完成為其12天的勘測工作，其活動範圍靠近爭議島嶼南沙群島。該船所勘測的一處油田的開採權已經被越南政府授予西班牙國家石油公司（Respol）。在2017年和2018年，該公司先後兩次因為中方壓力而停止在越南海域的開採工作。

根據美方智庫提供的數據，「海洋地質8號」進行勘測期間有3艘中方海巡船護航，而越南則派出9艘船隻密切跟隨。

數天前，中國海巡船海警35111號對數艘越南船隻做出「具有威脅性質」的航行舉動。

美國高級國防研究中心7月19日提供的進一步分析顯示，「海洋地質8號」勘探船依然在越南海域活動