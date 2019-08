南海行為準則磋商　東盟歡迎3年內完成

東盟10+1外長與東盟對話夥伴會議,在7月31日至8月2日期間在泰國曼谷舉行。東協8月2日發布主席國聲明稱,歡迎「南海行為準則」(下稿:準則)單一文本磋商草案完成第一輪審讀,也歡迎中國提出希望在3年內完成磋商。

圖為多國外交部長8月2日出席東盟地區論壇。(AP)

泰國外交部長巴穆威奈(Don Pramudwinai)在8月2日晚上記者會上表示,這幾天的會議中,南海議題的確是大家關注的焦點,當然個別國家會有個別意見,不過大家都是朝向完成南海行為準則的方向前進。

主席國聲明中表示,與會部長再度確認維持及推動在南中國海和平、安全、穩定及自由航行或飛行的重要性。各國也強調全面及有效執行《南海共同行為宣言》(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,DOC)的重要性。與會國亦對於「準則」談判進度感到鼓舞。他們都再度確認,提升互信、信心、在進行活動時自我剋制以及避免會導致情況進一步變得複雜的行為,並根據1982年《聯合國海洋法公約》,尋求和平解決爭端的方案。與會國亦強調,所有主權聲索國及其他國家在進行所有活動時實行非軍事化以及自我剋制的重要性。

聲明提到,東盟各國歡迎「準則」單一文本磋商草案完成第一輪審讀,讓協商跨出重要的一步,東盟也對中國盼在3年內完成「準則」磋商表示歡迎。

中國外交部長王毅7月31日在東盟和中國的會談中表示,中國及東盟提前完成「準則」單一磋商文本草案的第一輪審讀。他指出,一讀對案文進行了精簡及改善,使「準則」的總體架構和案文要素更加清晰,結構更加合理,標誌着「準則」磋商取得了新的重要進展,朝着三年完成磋商的目標邁出了關鍵一步。