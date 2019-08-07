匯率戰打響後中美或無意再談 庫德洛坦露華盛頓真實心理

在宣布將中國指定為「匯率操縱國」後，特朗普（Donald Trump）強調美國處在十分有利的地位，並暗示將對華繼續採取強硬措施。中美是否還有談判的意志令人懷疑，而庫德洛則坦露特朗普的真實心理。

在美國總統特朗普將中美貿易戰升級為匯率戰後，8月6日又再次向中國施壓，同時宣稱「我們處在非常有利的位置」。

特朗普於8月6日在推特（Twitter）上寫道，「大筆資金從中國及世界各國湧進美國，因為安全、投資環境和（低）利率，美國佔據非常強勢地位」。而8月5日，特朗普剛剛在推特上說，中國讓人民幣價值跌至歷史新低，這就是所謂的「匯率操縱」。而後，美國財政部於5日宣布，將中國列為「匯率操縱國」。

此外，特朗普還在推特上寫道，「就像我們偉大的美國農民在過去兩年所知道的那樣，總統站在他們一邊，並且做了歷任總統都沒做的事情。我知道中國不會傷害他們，如果有必要明年我還會繼續嘗試」。

韓國紐西斯通訊社8月7日報道認為，這暗示特朗普為在2020年美國總統大選中獲得農民選票，有可能在中美貿易糾紛問題上繼續採取攻擊性戰略。

這不禁讓人困惑，在第十二輪貿易談判結束後，兩國宣布將在9月於美國華盛頓繼續深入談判。但美國對華再次加徵關税、將中國定義為「匯率操縱國」，中國也宣布停止購買美國農產品，一切迹象似乎暗示中美不會再談。

不過，美國白宮國家經濟委員會（NEC）委員長庫德洛（Larry Kudlow）在8月6日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時則道出華盛頓心理。

庫德洛表示，「儘管美中貿易戰有所激化，但美國仍希望在9月與中方代表團進行協商」。同時，庫德洛強調，「我們有談判的意志，總統辦公廳正在準備9月中方談判小組訪問的事宜」。並且，庫德洛透露，「如果我們認為能夠達成好的協議，（對華）關税相關事項可能會發生改變」。

但庫德洛仍然對美國處於有利地位充滿信心，因為「中國經濟正在崩潰，它已經不是20年前的（經濟）強國」。

目前，外界已經對中美在短期內達成貿易協議不抱期待，美國白宮貿易與經濟事務顧問納瓦羅（Peter Navarro）則在8月4日表示，中國曾犯下「七宗罪」，只有中國停止這些不當行為，美中貿易戰才會結束。

英國《金融時報》也評價稱，中美兩國間的不斷較量表明雙方的信任依然崩潰，貿易戰已經進入讓人摸不透的階段。