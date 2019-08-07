中國對特朗普實施精準打擊　美媒揭為何北京韌勁更足

美媒稱，中國很難承擔做出讓步的代價，這加大了中美長期鬥爭的可能性。中國宣布暫停採購美國農產品，對本已舉步維艱的美國農業是一個毀滅性的打擊。

中美分別作為崛起與守成大國，雙邊關係對全球至關重要。（新華社）

據美國《華爾街日報》8月6日報道，在中美貿易戰中，中國國家主席習近平很難承擔做出讓步的代價，這加大了中美兩國將長期鬥爭的可能性。

中國正準備隆重慶祝建國70周年，觀察家與媒體認為，這場大慶活動將展示習近平是一個強大國家強有力領導人的形象。

由於中國政府正在努力實現經濟振興，習近平沒有任何餘地採取措施，以防削弱自己的強人形象。

北京認為，可以等待關税損害美國經濟，導致美股下跌，以迫使特朗普做出讓步。

貿易戰已經讓美國大片的農業區陷入痛苦之中，促使美國政府撥款數十億美元給農民，幫助他們渡過難關。

而中國最近宣布暫停採購農產品，無疑讓美國農民雪上加霜。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6日報道稱，中國宣布暫停採購美國農產品，對本已舉步維艱的美國農業是一個毀滅性的打擊。美國農民將失去他們最大的客戶之一。

美國今年農作物和大宗商品本已面臨銷售困境，中國暫停採購美國農產品可能會進一步拖累美國國內生產總值（GDP），以及與中部地區農業相關企業的銷售。

根據美國人口普查局（U.S. Census）的數據，2018年中國佔美國農產品出口的59億美元。中國是全球最大的大豆買家，去年購買了美國約60%的大豆出口。

曾擔任艾奧瓦州副州長的賈奇（Patty Judge）表示，損失中國這個主要貿易伙伴，將對美國農民帶來「危險的局面」，將對美國農民造成嚴重影響。

而農業對競選連任中的美國總統特朗普（Donald Trump）來說是一個敏感的問題。特朗普以中國未能兑現採購農產品承諾為由，宣布對3,000億美元中國商品加徵10%的關税。

中國決策層經濟學家、顧問餘永定表示，對美國最佳的報復方式是使美國對中國加徵的關税傷害到美國自己的經濟。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，特朗普的行動嚴重激怒了中國領導層，他們意識到沒有機會與美國達成公平的貿易協議。中國不僅是在準備一場曠日持久的貿易戰，也是一場逐步升級的衝突。

中共黨媒《人民日報》在北京時間8月6日發表的評論中稱，「中國的一貫立場是，我們不願打仗，但我們不害怕打仗，屆時我們別無選擇，只能打仗」，「美國不應該抱有任何幻想，認為那些違背信仰、放棄正義的人可以避免付出代價。」