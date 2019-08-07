日本頒政令　8月28日正式把韓國從出口白名單中剔除

日本政府8月7日頒佈政令正式宣布，在8月28日把韓國自安全保障出口管理優惠待遇國的白名單中剔除。意味自28日起，日本輸出韓國貨品的手續將變得複雜，並可能受到阻撓。

日本將在8月28日起把韓國從白名單中剔除。（Getty Images）

日本內閣會議在2日決定，把韓國自安全保障出口管理優惠待遇國的白名單中剔除。相關政令在7日公布，28日起正式執行。

日本輸出管理制度分為四大類，其中A組為「白名單」國家，包括韓國共27個。這些國家可按「包括許可」獲得出口管理優惠待遇，省略繁複程序。

至於B組及C組，日本會根據出口貨品種類予以分類。部分如食品及木材可省略繁複程序，但如炭纖維、工業機械等可轉用軍事的貨品，則需獲個別審批許可。台灣、新加坡等大部分國家均屬此組，韓國亦會在28日後將降為此組。

最後D組，則是所有出口貨品均需個別審批。朝鮮、伊拉克等10個國家為此組。

未公布具體名單

韓國遭剔除在A組之外後，受出口限制的貨品將會大幅增加，韓國《中央日報》稱共有1,100多項貨品可能受到影響。但目前日本未有公布名單細項，未知最終影響範圍。

日本強調相關措施並非禁止出口，而是把出口按回「正常程序」處理。但有指日本政府可故意拖延及阻撓審批，以達至限制出口目的。