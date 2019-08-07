瞄準中俄 美在亞洲部署中程導彈是為打造新版北約

美國退出《中導條約》後，表達了想要在亞洲部署中程導彈的意圖，這引發了中國的反對。俄媒稱，美國想打造一個亞洲版的北約。

綜合媒體8月7日報道，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）日前宣布，華盛頓有意在亞洲地區部署陸基常規中程導彈。之前，此舉被《中導條約》明令禁止。如今，美國希望「儘快」落實這一想法。被問及華盛頓是否在考慮於亞洲部署中程導彈時，他回答道：「我更希望在幾個月內部署……但這些事情通常需要比預期更長的時間。」

與此同時，他並未道明具體將在哪些地方部署導彈，會瞄準誰。

埃斯珀8月6日在飛往日本的途中對記者說，他並沒有就在亞洲部署導彈問題問過任何人。澳洲也沒有拒絕。他還說，事實上，部署這些導彈要好幾年時間。

針對美國欲在亞洲部署中程導彈，「今日俄羅斯」電視台網站8月4日發表題為《「瞄準俄中」：美國在亞洲部署中程導彈將導致何種後果》的文章稱，在亞洲部署導彈是華盛頓的全球化地區性項目的組成部分，後者可以被稱為亞洲版北約。但可能接納美國導彈的亞洲國家或地區數量相當有限。

《祖國軍械庫》雜誌主編、軍事專家列昂科夫（Alexey Leonov）在接受採訪時指出：「候選地或將包括受美國控制的台灣地區、日本、韓國。然而，若是在台灣地區或是韓國部署，北京定會有一定的反應。因此，最後中選的很可能是日本。」

軍事觀察家巴拉涅茨對此表示贊同，他假設的候選名單覆蓋面更廣，「美國打算在自己最忠誠的盟友境內部署陸基中程導彈，日本、韓國、澳洲、新加坡和菲律賓皆屬於這一範疇」。

他解釋道：「美國決定在亞洲部署中短程導彈，是在推進打造亞洲版北約的路線。在華盛頓的學說當中，已經存在『歐洲版北約』了，不久前又開始談論以沙特領銜的中東版，如今正在醖釀以日本或韓國為首的亞洲版。」

對於美國在部署中程導彈的意圖，中國外交部發言人華春瑩8月5日曾表示，美國如果在亞太特別是中國的周邊部署中導，則顯然具有很強的攻擊性。如果美方一意孤行，勢將對國際和地區安全局勢造成嚴重消極影響。中方絕不會坐視自身利益受損，更不容許任何國家在中國「家門口」滋事，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家安全利益。希望美方慎重行事，不要採取造成緊張局勢升級、有損於國際和地區和平的舉動。

中國外交部軍控司司長傅聰8月6日也呼籲美國方面保持克制，同時強調中國不會坐視美國在該地區部署陸基中程導彈，一旦美國採取行動中方將被迫進行反制。

傅聰還呼籲周邊國家謹慎對待此事，不要允許美國在他們的領土上部署這種導彈，因為這隻會損害這些國家的國家安全利益。