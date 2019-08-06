台媒：台將量產射程1500公里中程導彈　可覆蓋華東華南

據台媒消息，台灣國家中山科學研究院（以下簡稱「中科院」）8月1日新成立了「擎天計畫室」，該計畫室負責500公里高度太空低軌道的運載火箭的研發與製造之外，還將負責射程1500公里的雲峰中程導彈（高空高速巡弋導彈）的10套機動系統與20枚戰備彈的量產。 據了解，該導彈部署後，將可覆蓋包括上海、廣州在內地華東、華南大批城市。

據稱，雲峰導彈將以機動部署為主。（網絡圖片）

中科院是台灣研製國防武器系統裝備的重鎮。據稱，中科院一直是以代號「W99」小組來進行可以達到射程1000公里以上的火箭載具的研發，歷經李登輝、陳水扁、馬英九3位總統執政時期，以接棒方式完成中程地對地導彈研發計畫；研發的雲峰中程導彈在2014年完成了最終測評，因此在研發階段結束後，經台政府高層同意核准後，成立「擎天計畫室」，代表量產計畫的正式啟動。

機動部署20枚導彈

據指出，雲峰導彈採用4個天弓導彈固體燃料的火箭加力推進器，綁綑衝壓引擎為主體的導彈上，中科院已解決高空空氣稀薄點燃衝壓引擎的技術，因此雲峰中程導彈被歸類屬於高空高速巡弋導彈。

台媒稱，雲峰中程導彈從原先規畫採山區固定式部署，經漢光電腦兵棋推演發現固定陣地在第一波攻擊中幾乎被摧毀後，才改為以機動部署為主；目前規畫10套發射系統，配置20枚雲峰中程導彈，因雲峰中程導彈體積大，機動發射車將採用類以大型吊車所使用的10個輪胎以上的車輛，目前先以每部機動車只載運一枚的雲峰中程導彈，未來再調整其運載的數量。

（上報）