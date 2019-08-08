加拿大全國大搜捕結束　警方尋獲連環兇殺案疑犯屍體　謎團仍未解

加拿大7月發生連環兇殺案，兩名疑犯涉嫌殺害3人後，消失得無影無蹤。警方展開長達三周的大搜捕，在馬尼托巴省（Manitoba）北部杳無人煙的地區追尋二人下落，終於在8月7日找到相信是屬於兩名疑犯的屍體，但目前仍有待解開謎團，讓兇殺案死者的家屬得到慰藉。

兩名疑犯案發後往東部逃亡，曾於薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）梅多萊克（Meadow Lake）的商店出沒。（Reuters）

涉嫌殺害三人後千里逃亡

來自卑詩省（British Columbia）艾伯尼港（Port Alberni）的兩名疑犯麥克勞德（Kam McLeod）和施梅格爾斯基（Bryer Schmegelsky）分別為19歲和18歲，他們涉嫌在犯案後從卑詩省逃亡至馬尼托巴省，亦即是從加拿大的最西部逃亡至中部地區。警方發現兩名疑兇屍首的地點，距離最初案發地點的卑詩省北部，足足有3200公里遠。

二人涉嫌殺害3人，包括一對年輕情侶，即24歲來自北卡羅來納州夏洛特的迪斯（Chynna Deese）和23歲來自澳洲悉尼的福勒（Lucas Fowler），以及64歲英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）植物學講師戴克（Leonard Dyck），兩人被控二級謀殺罪。

這宗案件在加拿大非常轟動。7月15日，警方先在卑詩省利亞德溫泉（Liard Hot Springs）附近的阿拉斯加高速公路（Alaska Highway），發現迪斯和福勒的屍體。據指，福勒於卑詩省居住，迪斯到當地探望男朋友，二人前往加拿大國家公園度假期間遇害被槍殺。迪斯的哥哥指，相信二人的車輛引擎當時出現故障。

4日後，有人在卑詩省的高速公路發現戴克的屍體，距離年輕情侶屍體所在地約500公里。警方同時於附近發現麥克勞德和施梅格爾斯基被焚燒的車輛，其後將二人由失蹤人口改列為疑犯，並展開大搜捕緝兇。

警方直升機在納爾遜河（Nelson River）發現一艘破爛的船隻。（Reuters）

空軍無人機警犬加入搜索行動

7月22日，警方發現兩名疑犯駕駛的豐田RAV4灰色車輛於吉勒姆（Gillam）和福克斯萊克（Fox Lake）之間的高速公路被焚燒。加拿大皇家騎警隊（Royal Canadian Mounted Police）之後集中於吉勒姆展開搜索，空軍、無人機、警犬、緊急救援人員、騎警主要滅罪單位均有參與行動。

8月2日，警方的直升機在納爾遜河（Nelson River）發現一艘破爛的船隻，並在附近地勢險要的地區搜獲與二人有關聯的物品，縮窄搜索範圍。騎警之後出動潛水小組在水底搜索。搜索人員最終在撿獲疑犯物品1公里外的樹叢發現二人的屍體，距離卑詩省北部逾3,200公里，相等於從倫敦逃亡至莫斯科。長達三星期的全國大搜捕終告一段落。

死因仍有待查

但目前仍有多個謎團尚待解開。現時警方拒絕透露疑犯的死因，指要留待驗屍後確認死者身份和死因。警方也將繼續調查疑犯的行兇動機。有報道指，施梅格爾斯基曾收集納粹物品，或支持納粹主義，但其父否認，並認為兒子是執行「自殺任務」。

搜索行動告一段落，騎警發言人麥克拉奇（Jane MacLatchy）形容，這是對受害者家屬和搜索重點社區的解脫。她表示，希望受影響民眾能夠重回正常生活，不用再擔驚受怕。