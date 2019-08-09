意大利執政聯盟分歧漸大　副總理籲舉行大選

意大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）8月8日表示，執政聯盟內部分歧難以化解，稱重新大選是唯一出路。總理孔特（Giuseppe Conte）表示，薩爾維尼需要為此提出理由。

意大利執政聯盟中的極右政黨聯盟黨（League）與民粹政黨「五星運動」（5-Star Movement）內鬥不斷。兩國近日為當地由歐盟資助、連接意大利與法國的高鐵項目而爭持不下。聯盟黨支持該項目，認為可改善歐洲數個國家的鐵路網絡，五星運動卻要求取消項目，惟參議院7日否決後者的動議。

身兼聯盟黨領袖的薩爾維尼與孔特會面，其後發表聲明指上述國會決定已充分反映聯合政府的瓦解，認為應該盡快讓選民，重新作出選擇。

五星運動領袖迪馬約（Luigi Di Maio）則表示，不會恐怕而且已準備好重新大選。他指控薩爾維尼欺騙國家，指意大利人將會反對他。他同意聯合政府已經分裂，需要舉行選舉。

總理孔特表示，薩爾維尼需要向意大利人民解釋為何他希望結束聯合政府。他表示，並不是由內政部長召集議會，以及安排解決政治危機的議程。他稱，不會再接受薩爾維尼攻擊他的部長，又批評他依賴口號來為自己爭取支持。