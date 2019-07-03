歐洲議會意大利議員薩索利當選議長

歐洲議會（European Parliament）周三（3日）舉行第二輪投票，選出意大利民主黨（PD）議員薩索利（David Sassoli）成為新任議長。歐盟五大高層人選塵埃落定。

在次輪投票中，共有666張有效選票，薩索利以345票的絕對多數支持勝出，接替同為意大利籍的保守派塔亞尼（Antonio Tajani）出任議長，任期為2.5年。

現年63歲的薩索利來自佛羅倫斯，曾任職記者，後擔任歐洲議會議員約10年。他演講中促請歐洲對抗極端民族主義的「病毒」，要求改革歐盟有關移民和政治庇護的規則。他表示，需要以對話和友誼的精神，以及良好判斷力與處理英國脫歐談判。

歐盟各國此前一直為高層人選爭持不下，周三（3日）最終決定提名德國國防部長馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）及國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde），分別接任歐洲委員會（European Commission）主席及歐洲央行行長；比利時首相米歇爾（Charles Michel）接任歐洲理事會主席；西班牙外長博雷利（Josep Borrell）則將主管歐盟外交事務。

（路透社）