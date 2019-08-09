美聯邦調查局前副局長被炒　狀告司法部與FBI

美國聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱布稱自己2018年3月被炒其中一個原因，是美國總統特朗普有意除掉不效忠於他的FBI高層。麥凱布8月8日入稟控告FBI、司法部、FBI局長克里斯托弗雷以及司法部長巴爾。

麥凱布入稟指控，自己被解僱是因為他不肯效忠美國總統特朗普。圖為2017年6月時任聯邦調查局署理局長的麥凱布就《外國情報監視法》出席參議院情報委員會聽證會。（AP）

麥凱布（Andrew McCabe）曾在聯邦調查局前局長科米（James Comey）2018年3月被炒後，接手對特朗普是否通俄展開反間諜調查，卻在不久之後被解僱。時任美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）指麥凱布向媒體透露關於美國前國務卿希拉里（Hillary Clionton）的資訊，是違反法例以及FBI的媒體守則。

麥凱布在起訴狀尋求法院定，他身為FBI的副局長以信譽良好的特工，已服務足夠年期，可讓他有資格按其原有規劃，獲得全額退休金，醫療保險和其他退休福利。他效力FBI逾20年，卻在距離自己50歲生日前不足2天被炒。他本來計劃退休後可獲得全額退休金。

他在起訴狀指出，稱解僱他的決定是違反了第五修正案的正當法律程序條款以及第一修正案對言論和結社的保障。有份參與前國務卿希拉里「電郵門」，以及特朗普競選陣營「通俄門」調查的前特工史卓克（Peter Strzok）兩天前亦入稟控告聯邦調查局及司法部，他亦是以相似的理據控告FBI及司法部。