解析特朗普政府高官離職三大原因

「鐵打的營盤，流水的兵」。特朗普政府官員的來來去去令人應接不暇。7月28日，特朗普在推特（Twitter）上發文，現任美國國家情報總監科茨計劃8月15日離任，由共和黨眾議員拉特克里夫接替科茨。

《紐約時報》透露，科茨（Dan Coats）是自己主動提出辭職要求的。但原因可能並沒有這麼簡單。美媒感歎，白宮的國安團隊又少了一位敢於直言、和總統對着幹的人。美國參議員沃納（Mark R. Warner）對科茨十分推崇。他説：「情報部門的使命就是向掌權者説出事實，作為國家情報總監，科茨忠實於這個使命。」

據悉，科茨在俄羅斯、朝鮮、伊朗以及其他問題上的立場使得特朗普（Donald Trump）不悦。特朗普曾公開批科茨團隊天真，讓他們重新回到學校裏去學習。

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而接替科茨的拉特克里夫（John Ratcliffe）則表現得與特朗普很一致。拉特克里夫是眾院情報委員會和司法委員會的成員。在7月24日特別檢察官穆勒（Robert Muller）的眾院聽證會上，他堅定地支持特朗普。拉特克里夫還指責穆勒在報告中廣泛討論了特朗普可能妨礙司法的情況。他對特朗普的「愚忠」連美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）都看不下去了，直言拉特克里夫能上位純粹是因為對特朗普「盲目地忠誠」。

雖説「良藥苦口利於病，忠言逆耳利於行。」但對於特朗普來説，諍友遠不及忠臣受用。

科茨已非第一個因政見不合而被特朗普踢走的高官。此前，前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）、前防長馬蒂斯（James Mattis）、前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）、前退伍軍人事務部部長舒爾金（David Shulkin）、前國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）等，都是因為與特朗普在重要問題上有分歧而離職。

比如蒂勒森，特朗普曾直言，他和蒂勒森之間有些「化學問題」，兩人有不同的思維模式，蒂勒森不擔任國務卿會更加快樂。而馬蒂斯也因為敍利亞等問題而離職，他還在離職信中説，特朗普值得擁有一位與其觀點更加一致的國防部長。

當然，這並不是説對特朗普個人忠誠，特朗普政府高官便可高枕無憂，畢竟有些高官是因為醜聞而辭職。可以看到，美國前代理防長沙納漢（Patrick M. Shanahan）因為家暴問題放棄轉正。前勞工部長阿科斯塔（Alex Acosta）因為涉嫌富豪性侵醜聞問題被迫下台、前國安顧問弗林（Michael Flynn）則是因為通俄門而離開白宮。

美國前衞生與公眾服務部部長普賴斯普賴斯（Tom Price）出差時使用公款乘坐包機引發巨大的爭議。前環境保護局局長普魯伊特（Scott Pruitt）則頻頻爆出職業倫理醜聞——假公濟私、濫用公帑、不避利益衝突、隱匿公務活動，連特朗普都對他失去了耐心。

另外，還有一些人離開白宮是因為他們各有打算。比較典型的是美國前任駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。據悉，黑利要為自己第二個孩子即將進入大學早做打算，因為支付兩個孩子高昂的大學學費讓只領聯邦薪水的她入不敷出。而白宮前新聞祕書桑德斯6月底離職，是準備回老家阿肯色州另謀前途。