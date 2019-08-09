莫迪強取克什米爾 歷史性決定是否會讓中印關係脱軌

印度政府日前宣布取消印控克什米爾的自治特權，此舉令外界驚訝，中國也表示抗議，中印關係是否會因此脱軌呢？

莫迪強取克什米爾遭中國抨擊

印度政府8月5日正式宣布，廢除「憲法第370條款」，取消查謨和克什米爾邦（即印控克什米爾）的自治特權，並將查謨和克什米爾邦重組，分為兩部分——新建立一個擁有地方立法機構的「查謨與克什米爾直轄區」，和一個沒有地方立法機構的「拉達克直轄區」。

8月8日，印度總理莫迪（Narendra Modi）發表電視講話稱，給予印控克什米爾地區特殊地位和權力的「憲法第370條款」導致了「分裂主義、恐怖主義、王朝政治及腐敗」。

「我們國家做出了一個歷史性的決定」，莫迪說，「由於過去的制度，查謨、克什米爾和拉達克人民被剝奪了許多權利，這是他們發展面臨的主要障礙。現在一切都結束了」。

印度的舉動引起了中國和巴基斯坦的不滿。巴基斯坦宣布降級與印度的外交關係，中斷雙邊貿易往來，驅逐印度外交官，同時還要召回巴基斯坦駐印外交官。

而印度重組該地區，建立「拉達克直轄區」的決定也牽涉到了中國。中國外交部北京時間8月6日發表聲明說，中方一直反對印方將中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍。這一立場是堅定的、一貫的，從無任何改變。近日印方以單方面修改國內法律的形式，繼續損害中方的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力。「我們敦促印方在邊界問題上謹言慎行，嚴格遵守雙方達成的相關協定，避免採取導致邊界問題進一步複雜化的舉動。」

聯合國秘書長髮言人杜加里克（Stephane Dujarric）8月8日在新聞發佈會上稱，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲印巴不要採取會導致查謨和克什米爾地位發生變化的舉措。

杜加里克表示：「秘書長在關切地關注查謨和克什米爾的事態發展，並呼籲最大限度地剋制。」

媒體評論

俄羅斯衛星網8月8日刊文稱，根據莫迪下達的指令，具有特殊自治權的查謨和克什米爾邦將分為兩部分，一部分是查謨和克什米爾，另一部分是拉達克。與此同時，中國認為拉達克部分地區為本國領土。

中國西華師範大學印度研究中心主任龍興春接受衛星網採訪時說：「我認為從目前來看，對中印關係的直接影響不大。雖然我們傳統主張拉達克地區是中國領土的一部分，但由於歷史往來較為複雜，對中印雙方來講該地區目前還屬於未定界，沒有被正式劃分。只是在雙方當前還在談判的情況下，印度就單方採取了實質性的舉動，加強了對該地區的控制，從外交禮節角度來講是對中國的不尊重，也可以理解為是侵犯了中國的領土主權。」

他還說：「從地區局勢來看，我認為對巴基斯坦影響較大。巴基斯坦的主張是將整個克什米爾地區納入巴基斯坦，因為該地區的穆斯林民眾更加親近巴基斯坦，並且他們的反應也得到了巴基斯坦的支持。」

英國廣播公司（BBC）報道稱，這次中國外交部抗議拉達克被變成直轄區是2018年印度總理莫迪和中國領導人習近平就洞朗對峙舉行非正式峰會以來發生的最嚴重分歧。

《南華早報》8月8日則刊發題為《印度在克什米爾的新里程是否會讓印中關係脱軌？》的文章中稱，印度將印控克什米爾劃分為兩個部分的決定給中印雙邊關係帶來新的不確定性。但是兩國的專家仍然保持樂觀，認為最新的事端不會讓雙邊關係脱軌。