克什米爾問題致中印關係再起波瀾 習近平莫迪被指將會晤

印度日前宣布取消印控克什米爾的自治特權，這引發了中國和巴基斯坦的強烈不滿。在此背景下，印度高官將訪華，為中印領導人會晤鋪路。

《南華早報》8月8日報道稱，在中印兩國繼續努力走出2017年的洞朗爭端陰影之際，這次摩擦發生了。

報道稱，在未來幾周，中印將舉行一系列高層交流，包括印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）將於8月11日開始訪華。

報道稱，觀察人士稱，蘇傑生的這次訪問預計將給中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）10月12日在印度瓦拉納西的非正式會晤鋪路。

《華盛頓郵報》7日稱，巴外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）表示，他將在8日啟程訪問中國，與中方磋商克什米爾局勢。

據悉，印度政府8月5日正式宣布，廢除「憲法第370條款」，取消查謨和克什米爾邦（即印控克什米爾）的自治特權，並將查謨和克什米爾邦重組，分為兩部分——新建立一個擁有地方立法機構的「查謨與克什米爾直轄區」，和一個沒有地方立法機構的「拉達克直轄區」。

印度的舉動引起了中國和巴基斯坦的不滿。巴基斯坦宣布降級與印度的外交關係，中斷雙邊貿易往來，驅逐印度外交官，同時還要召回巴基斯坦駐印外交官。

而印度重組該地區，建立「拉達克直轄區」的決定也牽涉到了中國。中國外交部北京時間8月6日發表聲明說，中方一直反對印方將中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍。這一立場是堅定的、一貫的，從無任何改變。近日印方以單方面修改國內法律的形式，繼續損害中方的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力。「我們敦促印方在邊界問題上謹言慎行，嚴格遵守雙方達成的相關協定，避免採取導致邊界問題進一步複雜化的舉動。」

英國廣播公司（BBC）報道稱，這次中國外交部抗議拉達克被變成直轄區是2018年印度總理莫迪和中國領導人習近平就洞朗對峙舉行非正式峰會以來發生的最嚴重分歧。