特朗普認清貿易戰現實 納瓦羅透露下一步對華強硬舉措

特朗普（Donald Trump）表示，現在他還沒有做好同中國達成協議的準備，暗示美中貿易戰將成為長期戰。今後，美中之間仍有許多較量。

納瓦羅接受媒體採訪。（VCG）

綜合媒體8月9日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，雖然正在同中國推進簽署貿易協定，但自己尚未做好達成協議的準備。

特朗普在8月9日於美國白宮舉行的記者招待會上表示，「我們和中國正在進行對話，談得很好」，但他隨後表示，「中國想要做些什麼，但我還沒有做好準備」，並且強調「中國在過去25年來一直濫用其與美國的關係，我們將關注今後的進展狀況」。

對於特朗普違背承諾暫停發放美企與中國電信設備製造商華為交易許可證、禁止美國政府採購華為設備一事，特朗普迴應稱，美國現在不會與中國電訊設備巨頭華為做生意，要到了中美達成貿易協議的時候，情況才會改變。

韓國紐西斯通訊社8月10日報道認為，此前特朗普曾反覆強調「中國着急達成協議」，但看到中方明顯放慢談判步伐、態度強硬之後，特朗普也認清中美貿易談判將是一個長期的過程。

預計中美雙方仍會有一個相互「比狠」、互相攻擊的階段，短期內全球經濟仍會因世界兩大經濟體間的矛盾受到打擊。

對於美國下一步將採取什麼樣的強硬措施，或許美白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）可以給出些許答案。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月9日報道稱，納瓦羅在接受採訪時稱，白宮將採取「強力措施」，阻止人民幣貶值。

韓國紐西斯通訊社8月10日報道認為，在中美貿易戰升級為匯率戰爭的情況下，人民幣貶值是美國敏感關注的話題。此前,美國財政部於8月5日時隔25年首次將中國指定為匯率操縱國。

納瓦羅批評稱，「中國將貨幣貶值10%以上,其明顯意圖是使關税失效"，並且認為，中國實際上將承擔操縱匯率和降低價格的一切負擔，「中國將承受比我們大得多的傷害」。