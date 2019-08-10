菲律賓向中國提出抗議無傷大雅 因杜特爾特將攜重任訪華

菲律賓就中國科考船在菲律賓海域進行海洋調查一事向北京提出抗議，但菲外長表示不可道聽途說，未顯示出強烈譴責中國的態度。這是因為菲總統8月底訪華還有一個重任。

菲律賓《世界日報》8月9日報道，菲律賓外長洛欽（Teodoro Lochen）表示，在國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）對中國科考船在菲律賓海域進行海洋調查提出質疑後，菲律賓向北京提出外交抗議。

洛倫扎納於8月9日督促菲律賓政府向北京詢問中國科考船進入菲律賓水域的原因，並稱只要菲律賓政府得到事先通知，是不會阻止任何人在該水域從事科考的。

洛倫扎納表示，「如果該科考只是為了研究海洋、魚類以及海洋生物，那麼它就不是安全威脅。但如果該科考有其他目的，如偵察或監視我們的陣地，那就是威脅。」

根據美國海軍戰爭學院中國海洋研究所助理教授瑞恩•馬丁森（Ryan Martinson）所說，中國海洋調查船「張騫號」和「東方紅3號」本週一直在菲律賓專屬經濟區進行海洋科考。

值得注意的是，洛欽並未對中國發出嚴厲指責，表示將會以軍方信息為準，因為「道聽途說不可信」。顯然中菲關係不會因科考船進入菲律賓水域一事受到太大影響，並且若此時中菲矛盾激化，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）訪華時處境將變得十分尷尬。

菲律賓總統府8月9日表示，杜特爾特在8月底訪問中國時，將試圖獲取菲律賓作為中國朋友的利益，即菲中籤署南海聯合石油勘探協議。

杜特爾特此前曾表示，他看不出中國提議的菲律賓佔60%、中國佔40%的石油資源分配有什麼不好。而中國駐菲律賓大使趙鑑華也表示，中國不會在中菲南海聯合石油勘探中要求比菲律賓更多的油氣資源份額。