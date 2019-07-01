【中菲漁船相撞】菲律賓記者斥入侵領海　華領館前燒五星旗抗議

6月9日，一艘菲律賓漁船在中菲有主權爭議的禮樂灘（Reed Tablemount／Reed Bank／Recto Bank）水域被中國漁船撞沉，事發後22名菲律賓漁民落入水中，而漁船則在被撞後沉沒。所幸他們最終被一艘越南漁船救起。 事件在菲律賓引起爭議。當地記者、政論家卡波奈（Waldy Carbonell）今日（1日）上午來到位於馬尼拉的中國領事館前，焚燒、撕裂中國國旗，並舉中指表達不滿。

卡波奈（Waldy Carbonell）焚燒、撕裂中國國旗，並舉中指表達不滿。（中央社）

《中央社》報道引述卡波奈稱，在領事館前焚燒中國國旗，是抗議北京當局「霸凌」和對菲律賓「悄然、逐步的入侵」。他表示，中國對菲律賓的侵略是真實的。菲律賓憲法規定，總統有義務保護人民利益及國家領土，因此不能允許中國人在菲國領海捕魚。

卡波奈批評菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）沒有保護領土主權，說：「我從來都不認同他愚蠢的立場。他應該被踹。如果他在這裡，我會踹他。」

據了解，這是杜特爾特2016年上台後，在中菲有爭議水域發生牽涉漁民的最嚴重事件。馬尼拉有民眾自6月18日起連續多日發起示威抗議，要求杜特爾特徹查事件。但杜特爾特上月底表示，他與國家主席習近平於2016年已達成協議，允許中國在菲律賓的南海專屬經濟海域（EEZ）捕魚，引起菲國國內聲音批評。

（中央社）