意大利聯合政府權力遊戲　副總理欲上位　發起對總理不信任動議

意大利執政聯盟中的極右政黨聯盟黨（League）與民粹政黨「五星運動」（5-Star Movement）內鬥不斷，聯盟黨8月9日提出對總理孔特（Giuseppe Conte）的不信任動議，該黨黨魁、意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）之前已呼籲盡快大選，外界均認為他有意推動提早選舉，讓自己上位成為國家的新領袖。

副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）呼籲盡快大選（Getty Images）

提早大選或在10月舉行

薩爾維尼最早會在下週推動不信任動議的議案投票，他已要求聯盟黨的國會議員8月12日全數在羅馬參與會議，但在野黨派則希望投票在較後期的8月19日至20日舉行。國會的黨派領袖將在8月12日開會，決定投票的時間表。

薩爾維尼之前在8月8日已表示，執政聯盟內部分歧難以化解，重新大選是唯一出路。路透社報道，大選最早可以在10月舉行。

聯合政府內的另一政黨五星運動，其領袖迪馬約（Luigi Di Maio）之前稱，不會恐怕而且已準備好重新大選。他指控薩爾維尼欺騙國家，指意大利人將會反對他。他同意聯合政府已經分裂，需要舉行選舉。

總理孔特之前要求薩爾維尼需向人民解釋為何他希望結束聯合政府（Getty Images）

聯合政府僅結盟14個月

聯合政府僅結盟14個月，分歧愈來愈大，近來更因為在高鐵工程問題上的立場不同，進一步分裂，令意大利政局動盪。

分析認為，薩爾維尼希望瓦解聯合政府，然後透過大選讓自己成為新的國家領袖，按8月發布的民調，聯盟黨目前是當地最受歡迎政黨，若有新大選將可得到38%選票，能夠與另一小型的極右政黨組織聯合政府。

意大利政治學者託奇（Nathalie Tocci）指，薩爾維尼甚至認為自己政黨可以得到50%以上的選票。