俄羅斯萬人再上街　無懼打壓力爭自由選舉　警方拘逾70人

俄羅斯8月10日爆發近年最大型示威，在莫斯科，數萬名示威者無懼政府打壓，爭取自由選舉。示威開始前，反對派社運人士索博爾（Lyubov Sobol）被警方扣留。有監察組織表示，在其他城市如聖彼得堡也有出現集會，估計在全國的示威中，有至少72人被拘留。

在莫斯科的集會，示威者高舉旗幟和橫額，抗議政府取消反對派候選人的參選資格，無法出戰9月舉行的市議會選舉。他們在雨下撐着雨傘，高叫「還政治犯自由」等口號。警方估計有2萬人出席，監察組織White Counter則指有4萬人出席。

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民間監察組織「警察訊息組織」（OVD-Info），全國有至少72名示威者被拘留，其中在聖彼得堡有55人、在莫斯科有10人及在羅斯托夫（Rostov-on-Don）有7人。

莫斯科7月27日爆發大型示威，逾千人被捕。之後8月3日再有示威活動，當局未有批准，警方展開大規模拘捕。這是自2011年至2013年反選舉舞弊示威以來，反對派最大型的持續示威。

在莫斯科的示威前，有警員到索博爾的辦公室搜查，指有資料顯示索博爾和其他社運人士計劃在集會中作出挑釁行為，並將她帶走問話。部份親克里姆林宮政客和官員認為，西方勢力協助策劃示威。反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）和另外最少7名盟友目前因違反示威法而被囚。

俄羅斯近年經濟不景，國民收入下降，反對派本來希望在市議會選舉爭取更多議席，但遭官方以「沒有收集足夠的提名簽名」為由，拒絕不少人的參選，包括索博爾。反對派批評這是說謊。