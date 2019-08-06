俄羅斯反政府示威　少女無懼防暴警察　隻身朗讀憲法捍衛集會權

俄羅斯首都莫斯科7月27日爆發大型示威，抗議當局不合理地「DQ」（Disqualify）多名反對派人士參與9月初的莫斯科巿議會選舉。 示威人群中，一名少女隻身坐在人群前，向配備盾牌、警棍和頭盔的防暴警察，朗讀該國憲法，表明示威者有和平集會的權利，並抗議警方濫捕。 「我只是想提醒他們，我們和平，沒有武器，但他們不是。」她如是說。這個勇敢的「和平、理性、非暴力」舉動，成為當地反對政府專制的象徵之一，並在網絡瘋傳，更有人將少女與六四事件中的坦克人作比較。

莫斯科：米西克在全副武裝的防暴前宣讀憲法捍衛集會權。（Twitter）

示威者抗議當局不合理地「DQ」反對派，更尋求國家獲得更大的政治自由和透明度，並反對當局無視憲法賦予人民的的自由集會權利。

17歲的米西克（Olga Misik）指出，當時坐在防暴警察面前，只是想向眼前全副武裝的警員宣讀憲法權利，指出無理逮捕示威者是非法行為。

米西克指出，這是一場捍衛基本憲法權利的集會，在民主國家根本不會受到質疑。她形容這種不公正總關係到每個人：「今天是莫斯科市杜馬，明天是該地區州長，一周可能是其他區的人，這只是時間問題。」

但在活動開始前，警方已展開拘捕行動，當日至少1000多人被捕，米西克亦是其中之一，她被控參與非法公開活動。

示威持續 當局再拘多人

莫斯科8月3日亦再有示威活動，由於不獲批准遊行，莫斯科示威者8月2日採取在市區林蔭環路「散步」的方式繼續抗議。不過，最後莫斯科警方還是在使用警棍等武力的情況下，大規模拘捕至少800人，包括當地知名的反對派人物索博爾（Lyubov Sobol），當中有10人更被控以「造成大規模動盪」罪名。

集會與9月將舉行的莫斯科議會選舉有關，俄羅斯近年經濟不景，國民收入下降，反對派本來希望在這個選舉爭取更多議席，但遭官方以「沒有收集足夠的提名簽名」為由，拒絕了不少人的參選，包括索博爾。反對派批評這是說謊。