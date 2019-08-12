日本將舉辦非洲開發會議　擬借首腦宣言暗批中國

非洲開發會議（TICAD）將於當地時間8月28日至30日在日本橫濱舉行。日本政府將在會議上暗批中國在非洲的「債務外交」，並且主推日本的「透明援助」，以向中國在非洲的絕對影響力發起挑戰。

據日本共同社報道，日本政府消息人士當地時間8月11日透露，政府已着手協調在TICAD將通過的首腦宣言中，擬寫明對非洲部分國家陷入無法償還債務狀態的問題表示「關切」。

報道稱，此舉有意牽制中國在基礎設施建設中過度放貸的「債務外交」，與非洲各國就警惕中國主導的開發達成共識。其背景在於，非洲有望實現高增長，中國通過基於「一帶一路」經濟帶構想的投資迅速擴大影響，而日本也正與非洲各國強化關係。

2016年8月28日，第六屆非洲開發會議在肯尼亞首都內羅畢舉行。（VCG）

TICAD以非洲開發與援助為主題，是由日本主導的國際會議。此次為2016年以來再度召開，將有54個非洲國家和國際組織的代表等出席。日本首相安倍晉三擔任聯合主席，有意在會上公布面向財政健全化的援助措施以及推動日本企業進駐的方案。

首腦宣言將談到部分非洲國家苦於向第三國償還債務的現狀。關於對發展中國家的開發援助，將強調顧及償還能力和設施開放性的「高質量基礎設施」建設的重要性。這是考慮到所謂「債務陷阱」的情況，中國被指過度放貸、導致無法償還的對方國家不得不移交設施權限。

日本將在會議上提出計劃，為詳查財政狀況並就改善方法進行指導，以數年為單位向抱有債務問題的非洲國家派遣金融領域的專家。此外還將新公布為來自非洲的留學生在日本就業提供幫助的舉措，希望以上提議均能獲得贊同。

還有分析認為，日本政府擴大支援非洲赴日留學生同樣旨在牽制中國。據《日本經濟新聞》報道稱，日本外務省將從2020年開始，針對非洲赴日留學生制定新的公費留學制度。報道還指出，通過支援基建擴大影響力的中國正在接收大量的非洲留學生，而日本也希望從高中階段開始，吸引海外人才赴日。

此外，《日本經濟新聞》還報道稱，在非洲開發會議上，日本政府將與非洲開發銀行合作，向非洲各國提供超過3,000億日元（1日元約兑0.009美元）的援助。報道指出，日本主推「高質量基礎設施」，以對抗中國在非洲的影響力。