約翰遜高喊無協議脱歐　歐盟其實不太怕

約翰遜在競選保守黨主席期間，已多次表示必須在10月底限期時脱歐。約翰遜的策略是，要讓歐盟得清楚認知英國不惜無協議也要在限期時脱歐，不再拖拉，以「反迫」歐盟與英國展開談判，達成新協議。

約翰遜競選保守黨主席期間，表明要設定最後限期，才能迫使與歐盟重啟談判，爭取更好協議。（路透社）

約翰遜的前設是無協議脱歐對歐盟同樣造成傷害，同時歐盟並不預期英國會冒兩敗俱傷的風險無協議脱歐。約翰遜上任首相後不久，隨即宣布脱歐協議「已死」，呼籲歐盟重新談判。新任英國首相歐洲顧問弗羅斯特（David Frost）亦向歐盟表示，必須摒棄補底方案才能談判。

容克：約翰遜的言論只是「花言巧語」

然而，約翰遜的策略看似不太成功。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）在離任前夕，指責約翰遜的言論只是「花言巧語」，並稱無協議脱歐英國只會是最大輸家，同時反駁英國認為「歐盟未有真正預期英國無協議脱歐」純屬一廂情願。

英國政府研究所（Institute for Government）高級研究員萊特（Georgina Wright）表示，威脅不能迫使歐盟改變：「而統一聯合27個國家對歐盟而言事關重要，因此補底方案是歐盟的底線。」

對歐盟而言，補底方案不可動搖，惟約翰遜表示必須拋棄補底方案，令雙方至今無法談判。

歐盟委員會主席容克指責約翰遜言論只是「花言巧語」。(Getty Images)

歐盟不滿英國推卸責任

一名歐盟的官員表示，英國的行為正激怒歐盟：「是英國發動《里斯本條約第50條》要求脱歐的，但又不接受我們提出的要求，現在還反過來怪我們，把愛爾蘭推上台面。」「約翰遜想推卸責任，但我們不會受到影響，我們就是要團結一致。」

站在歐盟立場，如容克所說歐盟早已預料英國將會無協議脱歐，故只會以靜制動。隨着限期漸近，若英國將無可避免無協議脱歐，早已摒除無協議脱歐的國會將不得不向約翰遜提出不信任動議。時勢或迫使約翰遜不得不延遲脱歐限期，並可能在10月前後舉行大選，屆時約翰遜能否保着相位已是後話。