為對抗中國一帶一路日本進軍非洲：遲了幾百年

日本有意通過增加非洲公派留學生來日培養對日本友好人才，增強其在非洲的影響力。非洲作為中國「一帶一路」的重要發展地區，在同中國的合作中獲得了巨大利益。日本現在想要「插一腳」，可能遲了「幾百年」。

2019年6月28日，中國國家主席習近平在日本大阪主持中非領導人會晤。（新華社）

《日本經濟新聞》8月13日報道，日本政府將於8月28日至30日在橫濱舉行的非洲發展東京國際會議（TICAD）上向非洲提供約4,000億日元（1日元約兑0.0095美元）援助，用於選拔非洲國家公派留學生，集中培養對日友好精英。

據日本外務省統計，目前日本國內非洲留學生僅有2,400多人，而在日中國留學生人數超過6萬人。日本政府認為，目前非洲人口約12億，預計到2050年非洲人口將達到25億，佔世界總人口的26%，因此具有較高的發展潛力。

日本外務省表示，「現在會說日語的非洲人還不多，我們的目標是加大公費留學，把非洲未來的官員及政治家培養成對日本友好的人才」。

韓國《東亞日報》8月13日報道認為，日本此舉瞄準中國「一帶一路」戰略，欲與中國在非洲展開決戰。

非洲地區作為「一帶一路」的要塞，中國已在該地區出資合作修建多條鐵路，建造多個港口。對於一些媒體鼓吹中國「一帶一路」是債務陷阱，埃塞俄比亞駐華大使特肖梅·託加（Teshome Toga）直接回應稱，「一帶一路」根本不是什麼債務陷阱，對非洲國家經濟具有重要意義。而非洲很多發展中國家也對此表示歡迎。

在這樣的背景下，日本也注意到非洲的發展潛力，意圖在非洲增強其影響力。除了大力培養非洲留學生，還將同計劃進駐非洲的民營企業成立常設官民協議會，討論締結投資協定及税制上的優惠政策，以力爭吸引民營企業向經濟有望快速增長的非洲地區投資。

對於日本能否在非洲超越中國，《亞洲經濟》曾有評論稱實際上中國做得非常棒，並且具有長遠眼光。非洲經濟的高增速是有目共睹的，這與非洲同中國的合作有巨大關聯。而日本現在想要增強其在非洲的影響力，不只是「遲一步」，而是「遲了幾百年」。