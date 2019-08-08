時隔7年中日重啟戰略對話　中國外交部：推動兩國關係進一步改善

中日雙方時隔7年重啟戰略對話。中國外交部網站周四（8日）發布消息稱，外交部發言人華春瑩宣布，經雙方商定，外交部副部長樂玉成將於周六（10日）與日本外務事務次官秋葉剛男在日本舉行新一輪中日戰略對話。

中國外交部還表示，中日戰略對話是兩國政府加強戰略溝通的重要渠道。此次是雙方時隔7年重啟對話。中方希望通過對話增進雙方政治互信，推動中日關系進一步改善發展。

中日關係起伏不定，近期呈緩和趨勢。（資料圖片/路透社）

據了解，中日戰略對話於2005年5月首次在北京舉行，起點於兩國關係的冰凍期，為克服兩國間政治障礙、確定兩國戰略互惠關係的重要內涵和基本框架發揮了重要作用。至2012年6月，雙方共舉行了13次對話。

據悉，最後一次對話，雙方一致同意在釣魚島周邊海域發生糾紛時密切溝通、冷靜應對。雙方還確認，除政府層面外，還要在民間層面加強交流。

王毅（右）與河野太郎（左）出席在泰國曼谷舉行的第20屆東盟與中日韓（10+3）外長會。（路透社）

中日邦交正常化以來，中日關係起伏不定，近期呈緩和趨勢。中國外交部長王毅本月初在泰國曼谷還與日本外務大臣河野太郎舉行會晤，雙方對中日關係的改善與深化表示期待，河野太郎還表示十分期待中國國家主席習近平2020年對日本進行國事訪問。

（綜合報道）