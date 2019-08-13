與中方聲明不同　印度披露印外長向王毅表達不滿

印度政府日前宣布取消查謨和克什米爾邦（印控克什米爾）的自治特權，使得中國和巴基斯坦不滿，在此背景下中印外長舉行了會晤。

中方聲明

針對這次會晤，中國外交部8月12日發表聲明說，2019年8月12日，中國國務委員兼外交部長王毅在北京同印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談，就各方關注的克什米爾相關問題表明了中方立場。

王毅說，中方高度關注當前克什米爾局勢及印巴矛盾的激化。印方修憲將改變克區現狀，引發地區緊張。中方反對任何使局勢複雜化的單方面行動。希望印巴雙方以和平方式解決爭議，共同維護地區和平穩定大局。

王毅指出，印方的舉措還挑戰了中方的主權權益，有違雙方關於維護兩國邊境地區和平安寧的協議，中方對此嚴重關切。印方的舉措對中方不產生任何效力，更不會改變中方對相關領土行使主權的事實和進行有效管轄的現狀。希望印方多做有利於促進相互信任的事情，多做有利於維護邊境地區和平安寧的事情，避免中印關係大局受到不必要干擾。

蘇傑生解釋了印方的立場，表示印方修憲不產生新的主權聲索，不改變印巴停火線，也不改變印中邊界實際控制線。印方希望同巴基斯坦改善關係，願保持克制，維護地區和平穩定。同時，印方也願繼續同中方通過磋商妥善解決印中之間存在的邊界問題，並將恪守兩國就維護邊境地區安寧達成的共識。

印方聲明

從中方的聲明來看，印度外長蘇傑生似乎是在向中國做保證。但是如果對比印度的聲明，不難發現，印度方面更多的是在表露對中國的不滿。

針對這次會晤，印度外交部8月12日也發表聲明說，在雙邊會晤中，中國外長王毅提到了印度近期通過的關於查謨和克什米爾邦的法案。印度外交部稱，這是印度的內政。法案是為了促進當地的管理和社會經濟發展，不會對印度的外部邊界，或者印中邊界實際控制線帶來影響。印度也不會提出任何額外的領土聲索。中國在這方面的擔憂是沒有道理的。

聲明還說，中國外長還提到了印度和巴基斯坦近來不斷緊張的局勢。印度外交部強調，這些變化不會對巴基斯坦帶來影響，這是印度的內政。它不會影響實際控制線。在印度和巴基斯坦關係方面，中國的判斷應該基於現實。作為一個負責任的大國，在巴基斯坦的挑釁言行面前，印度表現得很克制。

中印外長的這次會晤發生在克什米爾危機惡化之際。據悉，印度政府8月5日正式宣布，廢除「憲法第370條款」，取消查謨和克什米爾邦的自治特權，並將查謨和克什米爾邦重組，分為兩部分——新建立一個擁有地方立法機構的「查謨與克什米爾直轄區」，和一個沒有地方立法機構的「拉達克直轄區」。

印度的舉動引起了中國和巴基斯坦的不滿。巴基斯坦宣布降級與印度的外交關係，中斷雙邊貿易往來，驅逐印度外交官，同時還要召回巴基斯坦駐印外交官。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）8月9日緊急訪華，就克什米爾問題進行磋商。庫雷希表示，中國是巴方長期信任的朋友，巴中友誼堅如磐石。相信中方會在克什米爾問題上主持公道。