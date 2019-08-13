特朗普「綠卡」新規則趕窮人　專家：或踢走一半申請人

美國政府8月12日宣布新法令，收緊合法移民申請「綠卡」的資格。這項長達837頁的法令規定，自10月15日起，當合法移民接受、或有可能依賴於公共援助，可能沒有資格獲得綠卡。有專家指出，新規則可能會減少超過一半的合法移民。

特朗普政府12日頒布的新規定中，申請人的收入若無法符合一定標準，或在36個月內接受諸如糧食券、公共房屋及醫療補助計劃（Medicaid）等公共援助超過12個月，或無法獲得「綠卡」。

該政策的目標，被認為是針對可能成為「公共負擔」的合法移民。根據新法令，移民局會嚴格審查申請人的財政狀況，包括申請人的年齡，健康狀況，家庭狀態，經濟狀況、資產、資源以及教育程度。

能否拿到「綠卡」，最緊要係夠錢

特朗普政府所頒布的新法令，意味會把移民的財政狀況成為是否獲取「綠卡」的重要因素。

《紐約時報》12日報道指出，當移民的收入達到或者高於官方貧窮線250%以上，被列為「公共負擔」的可能性較低。而如果移民的收入低，他們需要保證，未來不會申請任何公共援助。

特朗普政府8月12日頒布收緊「綠卡」新規。（Reuters）

專家：逾半申請可能會遭踢走

美國政府官員指出，新法令不具有追溯力，即不適用於已經獲得「綠卡」的移民，同時亦不會影響部分從軍人士，難民，尋求庇護權者，孕婦和兒童。不過，擁護移民的人士擔心，該法令形同對移民的威脅，有可能令那些不受該法令約束的移民，也擔憂受到移民局的懲罰，因而退出公共援助項目。

美國政府預計，新法令實施後，約有38.2萬名移民的身份將以此接受審查。不過有人士擔心，目前有數百萬人在全球各個美國領事館申請簽證，一旦新規亦適用於此，料實際受影響的人數將更多。有專家預計，新規則推出後，遭踢走的合法移民申請可能會超過一半。