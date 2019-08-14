傳媒披露閉門會議　日韓副外長會面終告吹

日本共同社報道，日韓副外長計劃於本週會面，商討兩國貿易糾紛。韓國外交部8月14日否認報道，同日稍後傳出會面取消，相信是因為閉門會議經傳媒報道後而受壓需要取消。

日韓不但於貿易問題出現磨擦。韓國大批示威者8月14日於日本駐韓國大使館集會，要求日方就二戰慰安婦問題作全面補償和道歉。（AP）

傳媒引述外交人士指，韓國副外長趙世暎和日本外務省事務次官秋葉原定於16日或17日會面，商討兩國貿易糾紛。《朝鮮日報》報道，雙方計劃於中立第三國會面，如關島。《朝日新聞》則指，兩國政府正制定會面計劃，會於菲律賓馬尼拉舉行兩日的閉門會議。

韓聯社指，雙方原打算在第三國中立區進行幕後接觸，坦率交換意見。但經媒體報道後，雙方認為會談很難取得有關效果，可能之後另舉行閉門會談。

韓日外交部門一致認為，即使是在矛盾激化時期雙方也應保持溝通，解決問題。據悉，兩國正在商量下週在北京舉行的中日韓外長會期間，舉行雙邊外長會。

日韓關係愈趨緊張，兩國原本就日本二戰期間強徵韓國勞工的歷史問題爭拗，日本7月限制部份高科技材料出口至韓國，8月2日又決定將把韓國踢出可享貿易優待的白名單。韓國發起反擊指，韓方12日表示，9月開始會把日本剔除出可靠貿易夥伴的白名單之外。日本經濟產業大臣世耕弘成13日反駁指韓方的做法沒有理據。