【逃犯條例】美國維持香港第二級旅遊警示

香港反修例示威持續，美國國務院8月14日更新香港旅遊警示狀況，維持第二級的「提高警惕」。當局呼籲旅客避免前往示威地區。

目前美國將對香港的旅遊警示維持在第二級的「提高警惕」。美國國務院8月8日以本港出現內部動盪（civil unrest）為由，調高旅遊警示級別。

警示指，香港多區自6月以來發生大大小小的政治示威活動，當中包括機場，並指大部份是和平，但部分會出現對抗或演變成暴力衝突。警方會出動多種人口管制措施，包括施放催淚煙。警示指，情況可能持續。這類示威活動可在短時間內或未有事先公布的情況下舉行。

旅遊警示呼籲前往香港的美國公民，留意本地傳媒的消息，避免到示威地方。假如身處示威地點附近要謹慎行事，注意周圍環境及保持低調。

美國外遊警示分為四級

美國國務院所發的外遊警示制度共分為四級，包括最低的第一級「實施普通預防措施」（Exercise Usual Precautions）、第二級「提高警惕」（Exercise Increased Caution）、第三級「重新考慮」（Reconsider Travel）及最高的第四級「不要前往」（Do Not Travel）。

其中第二級的「提高警惕」，是提醒旅客要注意增加的安全風險。