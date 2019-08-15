巴總理對莫迪發強硬警告：不要有錯覺　巴基斯坦軍隊已準備好

印巴之間的矛盾仍在不斷升級，巴基斯坦總理8月14日表示，巴基斯坦會對印度總理莫迪所做的一切做出回應。

綜合媒體8月14日報道，巴基斯坦總理伊姆蘭•汗（Imran Khan）於當地時間8月14日當天前往巴控克什米爾地區首府穆扎法拉巴德，並在當地議會上發表講話。14日是巴基斯坦獨立日。

伊姆蘭•汗在講話中表示，巴軍方已經獲悉印度計劃在巴控克什米爾地區採取「陰險」行動，以轉移世界聚焦在印控克什米爾地區的眼光。

巴總理警告莫迪說，不要有任何錯覺，認為印度通過一項法律就會讓久經沙場的克什米爾人接受失敗。

他說：「莫迪，你不能奴役克什米爾人，巴基斯坦軍隊已經準備好了，不僅是軍隊，整個國家都將與我們的軍隊並肩作戰。我們會做好準備，對你所做的一切做出回應，我們會一直堅持到最後。」

巴基斯坦總統阿爾維當地時間8月14日表示，印度政府採取單邊行動，取消印控克什米爾地區的自治地位，這是卑鄙的陰謀，巴基斯坦不會拋棄克什米爾人民。

印度政府當地時間8月5日宣布廢除當前憲法第370條，取消此前憲法賦予印控克什米爾地區的特殊地位。巴基斯坦對此做出強烈反應。

巴總理辦公室當地時間8月7日發表聲明說，巴方決定降低與印度的外交關係級別並中斷雙邊貿易。

巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）隨後訪問北京，爭取中國的支持。據報道，庫雷希詳細通報巴方對今日克什米爾局勢最新發展的看法、立場和應對措施，同時強調中國是巴方長期信任的朋友，巴中友誼堅如磐石，今後也將在事關中方核心利益的問題上毫不猶疑地支持中方的正當立場。

王毅對此表示，克什米爾問題是殖民歷史遺留下來的爭議，應當根據《聯合國憲章》、相關安理會決議以及雙邊協定，以和平方式加以妥善解決。

王毅表示，中方將繼續堅定支持巴方維護自身的正當權益，繼續在國際舞台上為巴方主持公道。

對於印度的單方面舉動，英國廣播公司（BBC）刊文稱，印度的最新決定可能重新引起克什米爾地區的衝突，使一觸即發的印巴矛盾難以控制。

美國《華盛頓郵報》也發表社論說，現在是莫迪政府的最黑暗時刻，這屆印度政府正在讓印度變得不民主、不穩定，一步步走向專制。社論稱，廢除克什米爾的自治地位，對這裏脆弱的平衡將產生災難性後果。