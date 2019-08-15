【加國司法醜聞】被指對前司法部長不當施壓　杜魯多表示願擔全責

加拿大議會道德委員迪翁（Mario Dion）發表報告指出，杜魯多及其政府官員在大型工程企業蘭萬靈（SNC-Lavalin）賄賂案件中曾對司法部進行施壓，企圖進行干預。對於這一調查結論，杜魯多表示接受。

蘭萬靈案件令杜魯多在加拿大國內飽受質疑 。（VCG）

加拿大廣播公司（CBC）8月14日報道，加拿大議會道德委員迪翁（Mario Dion）當地時間8月14日發表報告，認定在前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）處理加拿大大型工程企業蘭萬靈公司（SNC-Lavalin）案件中，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）試圖施加壓力，讓其採用「延期起訴協議」來處理這一案件，這一行為違反了利益衝突法規中的第9條，即禁止任何負責決策的政府高層官員試圖通過不恰當的手段影響他人決定。

報告指出，證據表明，杜魯多授意通過多種方式，直接或間接地尋求對總檢察長的影響。

迪翁強調，杜魯多和他的工作人員認為處理蘭萬靈的問題應「主要是通過政治角度」，需要設法保護黨派的利益，而不是作為一個司法問題，最好留給加拿大檢察院一個獨立機構來做出結論。

他最後總結稱：「總理、他的高級部長級工作人員和公職人員反覆干預司法部長，讓她找到解決方法，即使她拒絕介入此事，讓我得出結論，這些行動等於政治方向（施壓）。」

對此，加拿大總理杜魯多14日在安大略省尼亞加拉湖濱小鎮考察時表示，儘管他不同意報告的某些部分，但他接受道德委員迪翁報告得出的結論，並為此承擔全部責任，保證今後也不會再發生類似的事。

當有記者問他是否會因此而正式道歉和辭職的時候，他沒有正面回答，只是重複他會承擔責任。同時表示，他既要保護加拿大人的利益，也要維護司法系統的獨立性。

他不能同意的部分是，迪翁認為杜魯多不應該在蘭萬靈案上對總檢察長髮表任何意見，內閣成員也不應該和總檢察長討論此事。

加拿大反對黨已對報告做出反應。保守黨領袖謝爾（Andrew Scheer）說，報告證明杜魯多不適合領導國家。他還呼籲加拿大皇家騎警對杜魯多進行犯罪調查。

蘭萬靈公司被控於2001年至2011年間，花費4,770萬元賄賂利比亞政府官員。該公司的建築部門和一個子公司還面對一項欺詐指控和一項貪污指控。

此前報道稱，為了讓蘭萬靈免於被加拿大司法部調查和起訴，杜魯多政府曾向加拿大司法部施壓，希望時任司法部部長兼總檢察長的雷布爾德通過「延期起訴協議」的方式來避免對蘭萬靈公司提起刑事訴訟，向其施壓的正是特杜多本人以及他的政治盟友們，而雷布爾德（Wilson Raybould）當時頂住了壓力，於是杜魯多最終決定將其調離至其他部門。此舉導致外界對該國司法部門是否具有獨立性產生了懷疑。