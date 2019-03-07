【加國司法醜聞】杜魯多前秘書否認施壓王州迪

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）捲入干預司法獨立醜聞繼續發酵，他的前首席秘書巴茨（Gerald Butts）被指是向前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓的其中一員。巴茨周三（6日）到國會出席聽證會，否認曾試圖干預王州迪的決定，以阻止當局刑事起訴國內大型工程企業SNC-Lavalin。