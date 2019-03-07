【加國司法醜聞】杜魯多前秘書否認施壓王州迪

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）捲入干預司法獨立醜聞繼續發酵，他的前首席秘書巴茨（Gerald Butts）被指是向前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓的其中一員。巴茨周三（6日）到國會出席聽證會，否認曾試圖干預王州迪的決定，以阻止當局刑事起訴國內大型工程企業SNC-Lavalin。

SNC-Lavalin被指2001年至2011年間為取得利比亞政府合約，涉嫌行賄當地政府數百萬元，加拿大警方2015年對此立案調查。

巴茨周三出席國會司法委員會聽證會時表示，自己2018年12月5日曾與王州迪就SNC-Lavalin檢控事宜進行簡短交談。「我沒有（施壓），也不認為這次簡短討論會為王州迪構成任何壓力。」

王州迪上周三（2月27日）到國會作證時稱，2018年9月至12月處理SNC-Lavalin案期間，受到來自杜魯多以及11名來自總理辦公室及樞密院等的高官施壓。她形容，在數十次電話通話及會議上，遭到極為惡意的威脅。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）等傳媒2月報道，杜魯多及總理辦公室涉嫌向時任司法部長王州迪施壓，要求她協助SNC-Lavalin免受刑事檢控。據報指王州迪拒絕妥協，及後被降職為退伍軍人事務部長，惟她2月12日也宣布辭任該職務杜魯多否認報道，並重申沒有指示王州迪干預起訴。

【加國司法醜聞】前司法部長王州迪供稱遭杜魯多不當施壓
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（路透社）

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