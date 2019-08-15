韓國光復節74周年　文在寅豪言：2045年「一個韓國」

韓國總統文在寅8月15日在紀念二戰結束，光復節74周年紀念日發表演說，當中提到日韓間的磨擦。文在寅稱若日本願意對話與合作，韓國將願意配合，攜手合作邁步向前。他又訂立目標，要在2045年迎接光復節100周年實現和平統一，以「一個韓國」（One Korea）屹立於世界之林。

文在寅在光復節紀念日發表演說，提及與日本關係與最近的兩國磨擦。（路透社）

光復節紀念活動在忠清南道天安獨立紀念館舉行，文在寅表示，在二戰結束後韓國沒有停留在過去，而是不斷與日本在安全、經濟領域開展合作。反省歷史並不意味着停留在過去，而是要擺脱歷史走向未來。文在寅希望日本反省給鄰國帶去的不幸歷史，與韓國一道引領東亞的和平與繁榮。

日本走對話與合作之路 韓國將願意配合

文在寅提到近日，日韓間在經貿上的限制措施，他表示日本經濟同樣在自由貿易的秩序中實現分工和發展。任何國家若把自身優勢領域作為武器，就無法維持和平的自由貿易秩序。文在寅表示若日本此刻走對話與合作之路，韓國將願意配合，一同打造公平貿易與合作的東亞。

文在寅稱稱要訂立目標，在2045年實現和平統一（路透社）

結束南北分裂光復才算完整

文在寅亦提到，需要結束南北分裂，光復才算真正的完整，才能成為任誰都無法動搖的國家。韓國將嚴密注視朝鮮與傾力防備，不讓朝鮮半島緊張局勢升級，最終的目標不是對抗，而是對話。

文在寅稱要訂立目標，在2045年迎接光復節100周年實現和平統一，以一個國家屹立於世界之林。文在寅稱戰勝分裂走向和平統一之路，是發展負責任的經濟強國的捷徑，也是韓國超越日本，將日本引導至東亞合作秩序的道路。