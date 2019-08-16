中美貿易戰升級之際 美將推進對台80億美元F16軍售計劃

在美國即將對中國加徵新關税，貿易戰升級之際，美國被曝將繼續推進對台軍售計劃，向台灣出售80億美元的戰鬥機。

美國《華盛頓郵報》8月16日報道稱，一名美國官員和其他熟悉交易的消息人士說，雖然受到中國的強烈反對，特朗普（Donald Trump）政府仍繼續推進對台灣進行總價值80億美元的F-16軍售計劃。

知情人士說，美國政府上週四（8月8日）通知了國會，將會把軍售交易清單送審。

報道稱，這將是多年來，美國對台最大和最重要的一筆軍售，也正值中美貿易對話陷入停滯，雙邊關係惡化之際。

報道稱，兩黨議員此前擔心白宮是否會取消軍售，軟化立場，以促進中美達成一份協議，或者使用戰機軍售作為談判的籌碼。

一名美國官員和另外一名知情人士說，美國務院已經通知國會說，將在16日晚之前非正式地將軍售交易清單提交送審。

報道指出，美國參議院外交關係委員會和眾議院外交事務委員會將會審核清單，它們預計不會提出反對。

針對特朗普政府的軍售計劃，美國參議員梅嫩德斯（Robert Menendez）警告特朗普不要講軍售同中美協議掛鈎。

前白宮亞洲事務最高顧問麥艾文（Evan Medeiros）說，台灣的防衛對美國很重要，但是在貿易戰的北京背景下，軍售的時機極其危險。這將會使得貿易談判更加困難。

但是，美國國際戰略研究中心研究員葛來儀（Bonnie Glaser）說，中國從來就不喜歡美國對台軍售，中國會反對，但是不會引發危機。軍售也不會讓貿易協議談判進程脱軌。

此前，美國已經對台灣進行了一輪軍售。7月份，美國務院也通知國會，將推進向台灣出售108輛M1A2T艾布拉姆斯坦克及其他武器的計劃，該一攬子計劃價值超過20億美元。除非國會在收到正式通知後的一個月內提出反對意見，否則此次軍售將得以執行。

新一輪軍售正值中美貿易戰升級之際，美國即將於9月1日對中國另外3,000億美元的商品加徵新關税，雖然臨時將部分商品的徵税時間推遲，但是這並沒有令中國滿意。中國官媒總編胡錫進8月15日也在社交網絡推特（Twitter）上說，中方要求的是取消全部追加的關税，而不是推遲一些。胡錫進還說，在當前這種情下，他懷疑中國是否會恢復大量購買美國農產品。

此外，針對美國9月份將開始徵税一事，中國國務院關税則委員會有關負責人8月15日表示，美方此舉嚴重違背中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識，背離了磋商解決分歧的正確軌道。中方將不得不採取必要的反制措施。