終結史上最長空缺美新任防長就職 曾表態支持對台軍售

美防長一職自2018年12月以來一直空缺，如今終於迎來了一位新的主人，他就是埃斯珀。

美新任防長宣誓就職

美國國會參議7月23日表決通過對埃斯珀（Mark Esper）的任命。埃斯珀將正式出任美國國防部長。他於當天晚上宣誓就職。

在當日的投票中，參議院以90票贊成、8票反對的結果通過表決。該結果反應出參議院兩黨議員對埃斯珀的普遍支持。

在當日投票前，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）稱埃斯珀完全符合防長要求，並且強調任命防長一事「已經刻不容緩」。據悉，自前任防長馬蒂斯（James Mattis）2018年12月辭職以來，該職位一直空缺，長達7個月，是美國曆史上防長一職空缺的最長期限。

自美國總統特朗普（Donald Trump）本月15日正式提名埃斯珀出任防長以來，參議院在一切程序上採取最快進度。16日即在參議院軍事委員會舉行了埃斯珀的提名聽證會，該委員會於當日通過對埃斯珀的提名。

埃斯珀現年55歲，畢業於美國西點軍校，曾在海灣戰爭期間服役於美國陸軍。埃斯珀於2017年11月起出任美國陸軍部長，在此之前，他是美國軍工企業雷神公司高管，分管政府關係事務。

主張對台軍售

7月15日，埃斯珀被正式提名為美國國防部長，他16日參加國會聽證會時聲稱，將繼續「對台灣提供防衞軍備」，但同時又表明，美國支持「一中政策」，不需要與中國的戰爭。

據悉，埃斯珀出席作證兩個半小時，並提交了回答議員問題的書面答卷。這117頁答卷中提到中國的地方超過60處。埃斯珀稱，支持美國國防戰略將中國定為最主要的大國競爭對手，並宣稱「美軍要建設全方位領先的能力」。

同時，埃斯珀還提到台灣問題，聲稱十分關注解放軍增加在台灣附近的演習，將依循所謂「與台灣關係法」，支持美國對台灣提供防衞軍備，「確保台灣擁有自我防衞能力」。

但他又表示，將維持美國「一中政策」不變，美國不需要與中國的戰爭，而要採取「以實力嚇阻衝突」的威懾手法。他認為美國需要在「印太」地區對抗中國的「重大技術進步」，與「理念相近國家」建立新關係。

至於埃斯珀上任後美國軍事外交的大方向，埃斯珀可能主張對中國與俄羅斯採取強硬態度。據美國《華盛頓觀察家報》18日報道，當時還是陸軍部長的埃斯珀在5月的美國大西洋理事會主持的會議上發言稱，美國需要與其盟國共同完成武器裝備的現代化，尤其是要升級遠程精確打擊武器。

埃斯珀指出，假使美國陸軍要明確現代化的優先項目的話，那麼其必定是遠程精確打擊武器，因為遼闊的亞太正是使用此類武器的絕佳戰場。美國陸軍通過遠程精確打擊摧毀敵軍的防空系統與機場，從而為美國海軍與空軍的進一步行動提供保障，繼而戰勝敵手。

「在歐洲作戰很關鍵，但在亞太作戰更為關鍵。太平洋是個寬闊無邊的水域……沒人知道具體會在哪裏擦槍走火引發戰爭，而我們也不希望爆發戰爭。」埃斯珀如是説道。