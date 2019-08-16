英國議員籲給予BNO港人完整英國國籍

英國下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）8月15日撰文，認為英國政府應該給予持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人完整的英國國籍。中國駐英國大使劉曉明同日予以回應，他表示，部分英國政客仍停留在殖民時代。

圖根達特15日在《每日電郵報》撰文，認為英國應該給予持BNO的港人完整的英國國籍。圖根達特表示，看到中國武警在深圳集結的報道，聯想起1989年，一名年輕人展現勇氣，站在天安門廣場的坦克前。他表示，今天香港的自由處於千鈞一髮的時刻，但認為結局可以有所不同。

圖根達特表示，北京及香港政府可以確保香港繼續提供金融及專業服務，持續繁榮發展，不過需要達成幾項條件，包括武警不應越境來港。

圖根達特認為，英國需要嚴正看待香港問題，不僅是出於對《中英聯合聲明》的義務， 亦因為將香港人變成次等公民的英國海外公民制度，強調應將待遇提升至與其他海外英籍公民相同，以示英國承認他們的權利，讓他們安心。

圖根達特13日曾發Twitter表示，英國政府只給予持BNO的香港人二等公民的身份，是一個錯誤。

中國駐英國大使劉曉明15日表示，中方不容許有人以任何藉口破壞一國兩制，中央政府不會坐視不管。當記者問及對圖根達特言論的看法，劉曉明表示，英國部分政客，仍然視香港是「不列顛帝國」的一部分，就此敦促英國首相約翰遜，小心處理涉港議題。