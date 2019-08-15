【逃犯條例】示威非無法預料事件　新西蘭人赴港旅遊不獲保險賠償

香港反修訂《逃犯條例》引發社會動盪，《新西蘭先驅報》8月15日報道，若新西蘭人赴港旅遊期間，遇上示威而導致行程中斷，有幾間國際保險公司將不會為他們提供保障。

香港示威者8月12至13日佔據香港機場，令機場一連兩日多班航班被取消。《新西蘭先驅報》15日指出，若新西蘭人已經獲得與示威有關的任何保險賠償保障，賠償範圍將視乎他們購買的保單內容及措辭而定。

以承保IAG、State Insurance、NZI、AMI和Lumley旅行保險的澳洲保險公司CoverMore為例，該公司 8月8日向保單持有人表示，如果他們的保單是在8月7日早上7時之前簽發的話，任何有關香港示威而要求作出的保險賠償「可能有條款」，「公司將會根據保單持有人的保單措辭和類別，而令保單保障範圍有所不同。」

基於上述情況，任何新西蘭人已經離境並正在前往香港旅遊途中，如果受到香港示威影響行程，將可取得合理的額外交通和住宿費用等有限賠償；若是因為香港示威所預訂的行程安排被取消、延遲甚或需要重新安排，他們可能獲得取消或修改行程的保險賠償。

不過，保單在8月7日早上7時之後才簽發的保單持有人，則不能獲得上述提及的賠償，主因香港示威不再被視為無法預料的事件。

《紐西蘭先驅報》14日報道，隨着香港局勢的惡化，新西蘭外交貿易部（ Ministry of Foreign Affairs and Trade，簡稱Mfat）已經制定應急計劃，必要時撤離在香港的新西蘭人。由於示威者佔據香港機場，有計劃前往香港的新西蘭人被告知，需要向航空公司聯繫，以再次確認行程。