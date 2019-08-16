特朗普想買世界第一大島　格陵蘭拒絕：非賣品

據報美國總統特朗普有意購買世界最大的島嶼格陵蘭。格陵蘭8月16日回應指，格陵蘭打開門做生意，但不會出售。宗主國丹麥的政客也形容美國購買格陵蘭的想法是笑話。

格陵蘭島位於北美洲東北部，地理上應是北美洲一部分，但在政治及文化方面與歐洲緊密連繫。圖為位於格陵蘭、列為世界文化遺產的伊盧利薩特冰峽灣（lulissat）。（Reuters）

格陵蘭外長巴格爾（Ane Lone Bagger）向路透社表示，不會出售格陵蘭。丹麥前首相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）形容，有關想法是愚人節笑話，完全不合時宜。

丹麥人民黨（Danish People's Party）外交事務發言人埃斯珀森（Soren Espersen）向丹麥廣播公司（DR）表示，如果特朗普真的考慮購買格陵蘭，那就最終證明他已經失常。他指，丹麥向美國出售5萬公民的想法實在荒唐。

來自格陵蘭的丹麥議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）也表示，很確定大部份格陵蘭相信與丹麥有連繫比起與美國有連繫較好，指自己的即時反應是「不，謝謝」。

美國《華爾街日報》引述知情的消息人士報道，特朗普多次表達對美國購買格陵蘭的興趣，雖然每次提起的時候，他的認真程度都不同。路透社則指，特朗普部份顧問視為笑話，但白宮有其他人較認真看待。

格陵蘭曾是丹麥的殖民地，如今屬自治區，經濟上仍依賴丹麥，並擁有國會以及有限的自治權。格陵蘭負責處理內部事務，丹麥則負責國防和外交政策。