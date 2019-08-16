特朗普的「擴充領土」夢　想買格陵蘭與中國有關？

美國地大物博，但美國總統特朗普（Donald Trump）可能還嫌美國面積不夠大。美國媒體引述消息表示，這位總統有意向丹麥購買全球最大的島嶼格陵蘭島（Greenland），甚至還要求他的白宮顧問研究這個主意。這個看來荒謬的想法，原來過去有兩位美國總統都曾考慮過，而特朗普想買格陵蘭，除了他的「擴充領土」夢，也可能與中國的角力有關。

美媒：特朗普要求白宮顧問研究

在特朗普9月即將出訪丹麥之際，美國《華爾街日報》8月15日引述知情的消息人士報道，本來是地產商出身的特朗普，多次表達對美國購買格陵蘭的興趣，雖然每次提起的時候，他的認真程度都不同。

報道指，特朗普曾多次向自己顧問詢問美國能否購買格陵蘭，並在他們討論該島嶼的豐富資源和地緣政治重要性時，都非常有興致地聆聽。其中兩位知情人士稱，特朗普還要求他的白宮顧問研究這個想法，部分顧問支持，形容這個是不錯的經濟主意，也有其他人不以為然，認為這是幻想，不會實現。

格陵蘭人口僅有5.6萬人（Getty Images）

美國史上曾兩次考慮購買格陵蘭

格陵蘭目前是丹麥的自治領土，位於北冰洋和大西洋之間，面積約216萬平方公里，是全球最大島，但8成地方都遭冰雪覆蓋，人口僅有5.6萬人。

對於特朗普的新主意，《衛報》指出，雖然這個想法很輕率，卻不是異想天開。

回顧歷史，美國確曾兩度試圖購買格陵蘭，一次是1867年，美國當時從俄羅斯手上買下阿拉斯加州後，美國時任總統詹森（Andrew Johnson）也曾考慮購買格陵蘭與冰島，只是沒有得到國會支持，而詹森之後在1868年已捲入遭國會彈劾的風波，雖然逃過一劫但最終也在1869年下台。另一次是二戰後的1946年，前總統杜魯門（Harry Truman）直接向丹麥開價1億美元，最後也沒有成事。

美國購買格陵蘭不成功，但其實有買丹麥的其他島嶼，就是今天的美屬維爾京群島（Virgin Islands of the United States）。1917年，美國以價值2500萬美元的金塊，換取這些群島，然後把它們的舊名字「丹麥屬西印度群島」改掉。

但當然今時不同往日，過去人民對國土邊界的概念模糊，也不大重視海底資源，如今的格陵蘭，在各國眼中再不是鳥不生蛋的地方，而是藴藏石油、天然氣的資源寶庫，又是戰略之地，價值難以估算，丹麥又怎會輕言放手。

特朗普想買格陵蘭，可見這位總統的「擴充領土」夢（路透社）

特朗普看中格陵蘭 與中國有關？

但為何特朗普想買格陵蘭？從中也可見這位總統的「擴充領土」夢。美國現時在格陵蘭北部已有註軍，設有圖勒空軍基杜地（Thule Air Base），但對這位追求歷史留名的總統來說，這看來並不足夠，擴大美國邊界、買下全球最大的島，才是更加威風與名留青史。而1867年美國以720萬美元就買下阿拉斯加州，向來被視為美國最成功的交易，也改變了全球的地緣政治面貌。

另一個因素，更與中國有關。格陵蘭近年也成為了中美角力之地。中國近年積極投資格陵蘭，例如是開發鈾等資源項目，美國一直提高警覺。

2016年，丹麥政府便在華府的要求下，否決讓中國投資者購買一個在格陵蘭的前美國海軍基地，以免對美國的基地構成威脅。之後中國有意投資格陵蘭的機場項目，同樣受到美方關注，國防部並提醒丹麥最好自行出資而不是依賴北京。

歐洲媒體EuroNews便分析，美國對格陵蘭的興趣與中美角力有關，雙方在投資基建、從商、競爭資源等方面的「戰場」，在非洲、亞洲、南美洲之外之場木，在北極圈內一樣出現。