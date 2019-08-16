路透社：中國運油輪疑改名　試圖避開美國制裁

路透社翻查船舶追蹤數據，發現早前駛向香港的中國運油輪太平洋布拉沃號（Pacific Bravo），疑似透過更改船隻名稱，避開美國對伊朗的制裁。

路孚特公司（Refinitiv）顯示Latin Venture號現時的位置和狀態。（路透社）

報道指，6月5日，太平洋布拉沃號正於印度洋向馬六甲海峽（Strait of Malacca）航行，船上用來發出位置訊號的應答器突然關上。直到7月18日，Latin Venture號的應答器於馬來西亞波德申（Port Dickson）對開啟動，距離太平洋布拉沃號最後位置訊號約1,500公里。

據路孚特公司（Refinitiv）和VesselsValue的數據顯示，太平洋布拉沃號和Latin Venture號傳送的唯一識別號碼同樣為IMO9206035，由國際海事組織（International Maritime Organization）發出。由於船舶的IMO號碼不會更改，每艘船隻亦只有一個IMO號碼，相信兩艘船實際是同一艘船。

美國政府官員曾警告，亞洲港口不得容許太平洋布拉沃號停泊，指船上載有違犯美國經濟制裁的伊朗石油。杜拜StarFuels石油經紀人斯坦利（Matt Stanley）相信，船隻收到來自美國的指控後改名，是希望能夠瞞天過海，欺騙市場。

太平洋布拉沃號關閉應答器前，船上貨油艙載滿石油。42日後以Latin Venture號再出現時，貨油艙空空如也。馬來西亞海事處指，Latin Venture號6月29日駛進波德申更換船員，並於7月18日離開，期間並無卸貨。該艘船隻由上海的崑崙控股擁有。