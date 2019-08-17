英國首相約翰遜與德法領袖會面

英國《衛報》8月16日報道，首相約翰遜會在20及21日分別與法國總統馬克龍和德國總理默克爾會面，是他上任後首次外訪，預料英國脱歐問題成為談論重點。

英國脱歐期限迫在眉睫，首相約翰遜希望再與歐盟談判，爭取更好協議 （Reuters）

《衛報》駐比利時布魯塞爾負責人博費（Daniel Boffey）於Twitter留言，指約翰遜（Boris Johnson）「忙碌的一週」包括20日在巴黎與馬克龍會面，翌日則在柏林會見默克爾，另外亦會與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）進行電話對話。

德國政府發言人賽貝茨（Steffen Seibert）較早前表示，德英兩國領袖即將會面，又指德國仍然希望英國有秩序脱歐，又指沒有人希望會硬脱歐。

約翰遜上台後，一直希望遊說歐盟成員國領袖重新舉行脱歐談判，否則英國於10月31日以無協議下離開歐盟，當地企業指「硬脱歐」為英國帶來嚴重影響。德國傳媒《商報》報道，德國政府的內部文件顯示，隨着約翰遜要求在脱歐協議中廢除愛爾蘭邊界補底方案，德國不得不拒絕此要求，但同時估計約翰遜也不會改變立場，德國政府內部已判斷英國硬脱歐是「高度可能」發生。

而除了這兩次會面外，約翰遜亦很大機會在法國舉行的七國集團（G7）會議上與各國領袖見面。

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