路透社：美國延長華為臨時通用許可證90日

路透社8月17日引述兩名知情人士報道，美國商務部將延長華為臨時通用許可證90日，容許華為從美國企業購買部份商品，向現有顧客維持服務。

美國總統特朗普和中國國家主席習近平6月於日本大阪的二十國集團峰會期間會面，前者表示容許美國企業向華為出售產品。（Reuters）

報道指，華為的臨時通用許可證將延長90日。知情人士透露，有關許可證的問題仍未有最終決定，原本的許可證期限19日屆滿前，仍有可能出現變數。預料總統特朗普和中國國家主席習近平周末通話將提及華為問題。

商務部16日拒絕評論有關報道，提到商務部長羅斯（Wilbur Ross）本週較早前接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時指，現有許可證期限將於19日屆滿。被問到會否延長許可證有效期，商務部回應指將於19日提供最新資訊。

商務部5月16日將華為列入「實體清單」（Entity List），禁止在未獲許可證的情況下與美國企業做生意。商務部隨後發出臨時通用許可證，有效期直至8月19日，變相延遲禁令90日。

臨時通用許可證所涵蓋範圍狹窄。華為目前在未獲額外特別許可證的情況下，仍無法購買美國零部件。部份華為供應商已申請特別許可證。羅斯7月底指，已收到超過50宗申請，預計會收到更多申請。