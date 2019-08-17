巴西總統寧去剪頭髮不見法國外長　揭歐盟與南方共同市場FTA暗湧

自1999年起，歐盟就開始與巴西、阿根廷等南美國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）談判自由貿易協議（FTA），好不容易經過20年談判，雙方終於在6月底大阪G20峰會期間達成自由貿易協議，只待締約各國國會批准，但不幸的是，協議已出現破裂的苗頭，令人擔心又會重回談判起點。

這份自由貿易協議出現的兩大不明朗因素，一個是巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），另一個是阿根廷總統候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez）。

巴西環境問題引紛爭

有「巴西特朗普」之稱的博爾索納羅上任後，當地「去森林化」的問題就更受到關注，尤其是最近的一宗醜聞。

巴西國家太空研究院（INPE）發表數據指，巴西的「去森林化」在前7個月增長67%。僅7月份，亞馬遜雨林就流失2255平方公里，相比2018年7月時增加278%。但提倡開發亞馬遜雨林的博爾索納羅，不單斥責該研究所數據造假，更於8月2日宣布解僱研究院的所長。此舉自然激怒環保學者，以及一向重視環保議題的歐盟。

博爾索納羅指責外國介入亞馬遜問題。（Reuters）

與法國交惡 不見外長改去剪頭髮

歐盟內的綠黨議員便曾質疑，自由貿易協議未有法律機制懲罰巴西過渡砍伐森林、或者侵犯人權的行為。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月也警告，如果巴西未能履行「巴黎氣候協議」，他不會簽署FTA。

由於氣候變化政策的不合，巴西與法國的緊張關係雪上加霜。博爾索納羅7月29日臨時取消與法國外長的會面，更施施然在Facebook上直播去髮廊剪頭髮的過程。德國與挪威則又宣布暫停對亞馬遜可持續項目的捐款，指責巴西未正確使用款項。

阿根廷總統候選人慾重啟談判

另一個影響歐盟與「南方共同市場」FTA的因素是阿根廷，皆因當地8月11日的總統初選結果，現任總統馬克里（Mauricio Macri）意外大幅落後於中間偏左候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez），意味他在10月大選很有可能落敗，更是令歐盟與「南方共同市場」之間的自由貿易協議更加充滿不確定性。

費爾南德斯稱希望重新談判FTA。（Reuters）

在初選中領先的費爾南德斯表示，對於FTA不適合阿根廷的部分，他希望與其他締約國重新談判。而費爾南德斯的競選搭檔，前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner），更是對於歐盟的協議全無好感。

有匿名歐盟外交官表示，倘若費爾南德斯當選，並要求重啟談判，歐盟可能將退回談判起點。此意味20年來的成果可能又付諸東流。